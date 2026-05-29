Desaparición de Agostina Vega: el fiscal Garzón confirmó que la buscan 'con o sin vida'

Raúl Garzón confirmó que las pruebas indican que la imagen de video en la vivienda del sospechoso corresponde a la menor de 14 años buscada desde el sábado. Y aclaró que hay allanamientos en varios lugares en forma simultánea. Ana Serrudo, periodista de Policiales de Argentina 12, nos contó que "Se amplió el perímetro de búsqueda de Agostina Vega. Lo que sucedió en la mañana fue muy importante: un nuevo allanamiento en el domicilio de Barrelier y que dio nuevas pruebas".

29 de Mayo de 2026 13:21hs

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