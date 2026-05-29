Con récord de inscriptos se realiza en Mendoza el 51° Congreso Argentino de los Agentes de Viajes FAEVYT

Con auditorios colmados y 2.133 inscriptos de todo el país, el congreso se consolida una vez más, como el encuentro más importante del turismo argentino. “Estamos viviendo un Congreso con una participación enorme, con salas y auditorios colmados durante toda la primera jornada, lo que demuestra el compromiso de las agencias de viajes con la capacitación y la profesionalización", señaló Andrés Deyá, presidente de FAEVYT.

29 de Mayo de 2026 11:08hs

Por Ricardo Seronero desde Mendoza



Durante la primera jornada, el Auditorio Ángel Bustelo reunió a agentes de viajes, empresarios, dirigentes, profesionales y referentes del sector en un espacio marcado por la capacitación, la innovación y el análisis de los desafíos que atraviesa la actividad.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Andrés Deyá, presidente de FAEVYT, Gabriela Testa, presidente del Ente Mendoza Turismo y Guillermo Sallito, presidente de la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo (AMAVYT)

“Estamos viviendo un Congreso con una participación enorme, con salas y auditorios colmados durante toda la primera jornada, lo que demuestra el compromiso de las agencias de viajes con la capacitación y la profesionalización. Cada charla, taller y espacio de intercambio confirma que el sector sigue apostando a la innovación, a la incorporación de nuevas herramientas y al fortalecimiento de una actividad que evoluciona constantemente”, señaló Andrés Deyá, presidente de FAEVYT y agregó: “El turismo cambia permanentemente y las agencias de viajes tienen que seguir preparándose para liderar esa transformación. Este Congreso refleja justamente eso: una industria que busca capacitarse, adaptarse y seguir creciendo con más profesionalismo y más herramientas para brindar mejores experiencias a los viajeros”

La primera jornada contó con una intensa agenda de actividades, talleres y conferencias magistrales. Entre las propuestas destacadas estuvieron los talleres de turismo enogastronómico, turismo estudiantil y turismo receptivo, además de los espacios técnicos vinculados a actualización legal e impositiva para agencias de viajes y análisis de la coyuntura del sector.

Uno de los momentos más convocantes del día fue la conferencia de Guillermo González, “La máquina de vender”, enfocada en nuevas herramientas comerciales y estrategias de ventas para agencias de viajes. También se destacó la exposición de Nacho Girón, quien abordó el escenario político y económico actual en “Los pasillos del poder”.

La innovación y la inteligencia artificial tuvieron un lugar central durante la jornada con la presentación de Mariano Wechsler, “La era de la IA para todos”, mientras que Natalia De Vita cerró el día con una conferencia enfocada en liderazgo y desarrollo personal: “El Poder Invisible del Liderazgo”.

Además, durante el Congreso se realizó la presentación de Destino Mendoza y se llevaron adelante encuentros de networking y workshops comerciales que reunieron a empresas, prestadores y profesionales de distintos puntos del país.

La actividad continuará hoy viernes con nuevas conferencias magistrales, entre ellas las presentaciones de Maxi Hapes, Soledad Santos, Santi Siri, Lara López Calvo y Carlos Sosa, además del lanzamiento de la temporada de invierno 2026 y el acto de clausura del Congreso.

Más información: https://faevyt.org.ar/congreso/programa



Fotos: Quique Colombo



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