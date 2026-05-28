Nuevos intercambios de fuego entre EE. UU. e Irán

De madrugada, aviones estadounidenses derribaron cuatro drones procedentes de Irán y atacaron una instalación terrestre en el sur iraní. Como respuesta, Irán atacó una base estadounidense en Kuwait.

28 de Mayo de 2026 10:39hs

Estados Unidos e Irán protagonizaron este jueves los enfrentamientos más graves desde la tregua del 8 de abril. De madrugada, aviones estadounidenses derribaron cuatro drones procedentes de Irán y atacaron una instalación terrestre en el sur iraní, acción que, según fuentes estadounidenses, neutralizó una estación de control vinculada al lanzamiento de otro dron.

En reacción a los bombardeos sobre Bandar Abás, el Ministerio iraní de Exteriores denunció violaciones del alto el fuego y advirtió que tomará las medidas necesarias para defender su soberanía. El vocero del ministerio también cuestionó la retórica beligerante de funcionarios estadounidenses tras declaraciones recientes sobre países de la región.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó haber respondido atacando una base aérea estadounidense en Kuwait, donde, dijo, se originaron los ataques contra Bandar Abás. Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos indicó que fuerzas kuwaitíes interceptaron un misil balístico iraní y describió las acciones previas como defensivas y proporcionadas.

Kuwait reportó intentos de ataque con misiles y drones, mientras medios estatales iraníes informaron de explosiones nocturnas cerca de Bandar Abás. Además, las fuerzas iraníes dispararon para advertir a buques que navegaban por el estrecho de Ormuz, elevando la tensión en una zona con fuerte presencia militar extranjera.