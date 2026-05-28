Muerte de Maradona: Cosachov atribuyó responsabilidad a la prepaga

“Nunca se puso en duda la internación domiciliaria; mi criterio fue siempre una internación domiciliaria seria”, sostuvo la psicóloga, y advirtió que en el país no existen cuidados domiciliarios regulados.

28 de Mayo de 2026 12:20hs

La psiquiatra Agustina Cosachov abrió la decimocuarta audiencia del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona y centró su exposición en la internación domiciliaria que se dispuso tras la cirugía por hematoma subdural. Cosachov afirmó que, desde su rol, la opción terapéutica adecuada era un centro de rehabilitación de tercer nivel, pero reconoció que el paciente insistía en volver a su casa y que por eso se buscó una alternativa intermedia: la internación domiciliaria.

Relató que desde el 4 de noviembre pidió a la prepaga un equipo completo para la externación: médico clínico, neurólogo, estudios, ambulancia, enfermeros hombres y especialistas en consumo problemático. Según dijo, esas solicitudes respondían a su evaluación clínica —el paciente tenía adicción al alcohol y cuadro depresivo— y a la expectativa de un alta entre 48 y 72 horas tras la intervención.

Cosachov mostró chats y reprodujo un audio en los que advertía que la prepaga no cumplía lo solicitado; citó además un correo del 11 de noviembre en el que Swiss Medical solicitaba a un proveedor el servicio de enfermeros 24 horas, dos por turno, y seguimiento neurológico cada 15 días. “Nunca se puso en duda la internación domiciliaria; mi criterio fue siempre una internación domiciliaria seria”, sostuvo, y advirtió que en el país no existen cuidados domiciliarios regulados.

La psiquiatra afirmó que, durante la reunión de coordinación del 11 de noviembre en la Clínica Olivos, firmó un acta con la convicción de que la prepaga iba a cumplir los requisitos pactados. También dijo que temía que en una casa hubiera “altas chances de consumo” y que la medicación no se le suministrara correctamente. Ante un pedido de aclaración del juez, el defensor anunció que respondería preguntas de las partes en otro momento, y la actitud de la imputada de no contestar a los jueces quedó registrada por el magistrado.