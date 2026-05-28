Milei: ”Argentina va a ser 'investment grade' el día que los argentinos terminen de sepultar al populismo”

El Presidente afirmó que el país “crece al 5 por ciento anual” y celebró lo que llamó "la caída sostenida de la inflación" como resultado de su gestión económica.

28 de Mayo de 2026 13:02hs

El presidente Javier Milei afirmó que “Argentina va a ser investment grade el día que los argentinos terminen de sepultar al populismo”. Fue durante su intervención ante empresarios en la 12° Edición del Latam Economic Forum, realizada este jueves en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. El mandatario afirmó que el país “crece al 5 por ciento anual” (aunque sigue por debajo de los índices de 2023) y celebró la caída sostenida de la inflación (que cayó por primera vez en casi un año) como resultado de su gestión económica.

Milei advirtió que Argentina “vio durante años hasta dónde podía llegar la decadencia y eso tuvo consecuencias”, al tiempo que defendió el rumbo de su gobierno frente a lo que calificó como un intento de la oposición de “intentar un golpe de Estado”. El presidente vinculó directamente la recuperación económica con el abandono de las políticas populistas, que según su diagnóstico habían profundizado la crisis durante gobiernos anteriores.

El jefe de Estado aseguró que “Argentina será cuna de inversiones el día que su propia gente elija las ideas de la libertad y destierre al populismo”, en un discurso orientado a reforzar la confianza del sector privado. La presencia conjunta de Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en el foro generó expectativa por las señales sobre inflación, inversiones y reformas estructurales.

Según el Gobierno, el encuentro funcionó como una oportunidad para transmitir disciplina fiscal, desregulación y búsqueda de inversiones ante un auditorio de economistas, empresarios y operadores financieros. Milei cerró la jornada entre las 12.15 y las 13 horas, capitalizando el mensaje económico de su ministro y reafirmando la hoja de ruta de la Casa Rosada para lo que resta de su mandato.