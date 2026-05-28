La temperatura media global se mantendrá en niveles récord o cercanos entre 2026 y 2030, advirtió la OMM

El pronóstico, elaborado por la Met Office para la agencia de la ONU, sitúa la subida probable del periodo entre 1,3 °C y 1,9 °C respecto de la era preindustrial.

28 de Mayo de 2026 10:29hs

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que la temperatura media global se mantendrá en niveles récord o cercanos entre 2026 y 2030, y que hay un 75% de probabilidad de que el aumento promedio en ese lustro supere el umbral de 1,5 °C establecido por el Acuerdo de París. El pronóstico, elaborado por la Met Office para la agencia de la ONU, sitúa la subida probable del periodo entre 1,3 °C y 1,9 °C respecto de la era preindustrial.

El informe eleva al 91% la probabilidad de que al menos uno de los cinco años sobrepase los 1,5 °C, y calcula en 86% la posibilidad de que uno de esos años sea más cálido que 2024. Ese dato cobra mayor relevancia porque 2024 ya figura entre los años con mayor calentamiento registrado, con un incremento promedio de 1,55 °C respecto a los niveles de 1850–1900.

La serie de años entre 2015 y 2025 concentra los once registros más cálidos de la historia, y la OMM proyecta que la tendencia continuará durante el próximo lustro. Además, los expertos indican que la llegada prevista de un episodio de El Niño a fines de 2026 aumenta las opciones de que 2027 establezca un nuevo récord anual de temperatura.

En cuanto a la precipitación, el estudio apunta a mayor humedad en regiones como el Sahel, Alaska, el norte de Europa y Siberia, mientras que subraya condiciones más secas para la cuenca del Amazonas. Estos cambios en los patrones hidrológicos, añade el informe, acompañan la aceleración del calentamiento y complican los escenarios de adaptación.