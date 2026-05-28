El Gobierno 'reforzó' subsidios a tarifas de gas y luz

El cambio busca ofrecer un alivio tarifario específico en el contexto de la demanda doméstica en los meses más fríos.

28 de Mayo de 2026 11:55hs

La Secretaría de Energía extendió hasta junio de 2026 la bonificación adicional del 25% para usuarios de gas natural y gas propano incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La prórroga se formalizó con la Resolución 121/2026 publicada en el Boletín Oficial y mantiene la modalidad aplicada en mayo.

Para el servicio eléctrico, la normativa reemplaza el beneficio extraordinario vigente por una bonificación del 11,97% sobre el consumo de los usuarios residenciales alcanzados por el SEF. El cambio busca ofrecer un alivio tarifario específico en el contexto actual de demanda doméstica.

La Secretaría fundamentó la medida en el aumento del consumo energético que trae el invierno y en la necesidad de atenuar el impacto de las tarifas en los meses de mayor uso. Además, advirtió que la mayor demanda de gas natural eleva los requerimientos de abastecimiento, incluyendo la importación de Gas Natural Licuado y combustibles sustitutos sujetos a la volatilidad de los precios internacionales.

La implementación queda a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que deberá incorporar las bonificaciones en los cuadros tarifarios y los mecanismos de facturación. También serán beneficiarias las entidades de bien público, clubes de barrio y otras organizaciones sin fines de lucro comprendidas por las leyes vigentes del régimen.