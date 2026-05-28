Deutz-Fahr llega a Agroactiva 2026 junto a Berger S.A.

La marca alemana estará presente del 3 al 6 de junio con una propuesta integral de tractores, implementos Zuidberg, respaldo técnico y una red nacional de concesionarios oficiales.

28 de Mayo de 2026 13:40hs

Deutz-Fahr, una de las marcas europeas más prestigiosas en maquinaria agrícola, estará presente en una nueva edición de Agroactiva, del 3 al 6 de junio, junto a Berger S.A., importador y distribuidor oficial de la marca en Argentina.

Luego de su regreso oficial al país, Deutz-Fahr continúa consolidando su presencia en el mercado argentino con una propuesta orientada a productores, contratistas y empresas agropecuarias que buscan tecnología europea, eficiencia, confiabilidad y respaldo local.

Durante la muestra, Berger S.A. exhibirá una amplia gama de tractores Deutz-Fahr de baja, media y alta potencia, pensados para responder a las distintas necesidades productivas del agro argentino.

Una de las novedades: el Deutz-Fahr G6205

Una de las principales novedades respecto de Expoagro será la presentación del Deutz-Fahr Agrotron 6205 G, un tractor de 203 CV que amplía la oferta de la marca en el segmento de media-alta potencia.

Este lanzamiento representa un nuevo paso en el crecimiento de Deutz-Fahr en Argentina y refuerza la estrategia de Berger S.A. de acercar al productor nacional una línea cada vez más completa de tractores, con tecnología, robustez y eficiencia.

“Deutz-Fahr volvió a la Argentina con una presencia real: producto disponible, soporte técnico, repuestos y una red de concesionarios en todo el país. Agroactiva es una gran oportunidad para seguir acercando la marca a productores y contratistas de todo el país”, destacó Walter Berger, CEO y socio de la compañía.

Red de concesionarios y respaldo técnico

Durante los cuatro días de Agroactiva, Deutz-Fahr y Berger estarán acompañados por los 10 concesionarios oficiales de la marca en Argentina, quienes estarán presentes en el stand para atender consultas comerciales, brindar asesoramiento y acercar cada solución a las necesidades específicas de cada zona productiva.

La comercialización de Deutz-Fahr en el país se realiza a través de una red nacional de concesionarios oficiales, con asistencia directa de Berger S.A. en capacitación, servicio posventa y provisión de repuestos originales.

Este esquema permite garantizar atención personalizada, disponibilidad de partes y soporte integral para cada unidad entregada.

“Queremos que cada cliente sienta el respaldo de una marca global, pero con servicio, atención y respuesta local”, agregó Micaela Dasseville Piombo, Gerente General de Berger S.A.

Un punto de encuentro para nuevos concesionarios

Además de recibir a productores, contratistas y clientes de todo el país, el stand de Deutz-Fahr y Berger en Agroactiva también será un punto de encuentro para concesionarios de maquinaria agrícola interesados en formar parte de la red oficial Deutz-Fahr en Argentina.

Allí podrán conocer el modelo de negocio, la propuesta comercial de la marca y las oportunidades que ofrece esta nueva etapa de expansión en el mercado nacional.

Sinergia europea: Berger también representa a Zuidberg

Además de Deutz-Fahr, Berger S.A. es importador oficial de Zuidberg, empresa neerlandesa líder en el desarrollo de soluciones para maquinaria agrícola.

En Agroactiva se exhibirán implementos Zuidberg, entre ellos orugas para cosechadoras y tractores, sistemas de tres puntos delantero y toma de fuerza delantera para tractores.

Esta alianza amplía la propuesta de valor de Berger S.A., integrando soluciones que mejoran la tracción, la versatilidad y la productividad de los equipos, especialmente en condiciones de trabajo exigentes.

Sobre Berger S.A.

Berger S.A. es una empresa argentina con 40 años de trayectoria en la importación, distribución y soporte técnico de maquinaria agrícola.

Su misión es acercar tecnología de vanguardia al productor argentino, respaldada por una estructura nacional de concesionarios, asistencia técnica y repuestos originales.