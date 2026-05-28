Abogada del padre de Agostina Vega: "Registros fílmicos (muestran que) ingresa a casa de Barrelier y no se la ve salir"

"Al momento de la desaparición, estaba al resguardo materno. El papá estaba viajando y se entera por un policía. Automáticamente volvió a Córdoba. Tenemos entendido que ella se había ido a encontrar con Barrelier de sorpresa, la mamá creía que iba a la rotisería a comprar empanadas. Se ve que la manipuló y la convenció a ir a su domicilio y abonó el viaje", precisó Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina Vega. "Los vecinos espontáneamente manifestaron cosas terribles sobre esa vivienda. Un vecino de enfrente contó que una vez ayudó a una chica que salió corriendo y que decía que la querían matar", añadió.

28 de Mayo de 2026 09:29hs

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