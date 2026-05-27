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Un desconocido dejó una réplica de bomba cerca de la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional

El incidente forzó un operativo de dos horas. Cámaras de seguridad registraron a la persona que dejó el bulto y las imágenes están siendo analizadas para identificarla y localizarla.
27 de Mayo de 2026 13:17hs
Un desconocido dejó una réplica de bomba cerca de la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional
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Un bolso sospechoso que resultó ser una réplica de bomba activó un operativo de seguridad esta mañana en la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en Viamonte 1147, barrio de San Nicolás.

La Policía de la Ciudad desplegó al Escuadrón Antibombas y a brigadas especializadas tras el aviso del personal de seguridad; cámaras de seguridad registraron a la persona que dejó el bulto y las imágenes están siendo analizadas para identificarla y localizarla.

El procedimiento se inició durante la mañana y se extendió por más de dos horas; se evacuó y acordonó el edificio mientras equipos técnicos inspeccionaban el bolso para descartar la presencia de un artefacto explosivo o sustancias peligrosas.

Tras la verificación, los especialistas confirmaron que el objeto era una réplica aérea sin carga explosiva, se levantaron las restricciones y se reanudaron las actividades del juzgado. La causa fue caratulada como intimidación pública y quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos.

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