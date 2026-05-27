Turismo y deporte se unieron en el Trail Desafío Sierras Lihué Calel

Con una importante convocatoria de corredores y corredoras de distintos puntos de la Provincia y el país, se desarrolló este sábado una nueva edición del Trail Desafío Sierras Lihué Calel en el Parque Nacional Lihué Calel, una competencia que combinó deporte, naturaleza y promoción turística en uno de los paisajes más emblemáticos de La Pampa.

27 de Mayo de 2026 13:42hs

Por Ricardo Seronero

La jornada tuvo la presencia del secretario de Turismo de La Pampa, Saúl Echeveste; la intendenta del Parque Nacional Lihué Calel, Viviana Antonio; la directora de Desarrollo Turístico, Florencia Stefanazzi; y la diputada provincial María Luz Alonso, quienes acompañaron el desarrollo de la actividad y destacaron la importancia de seguir fortaleciendo el turismo deportivo en la provincia.

El evento reunió a atletas y aficionados del trail running que recorrieron los senderos y sierras del parque nacional, disfrutando de un entorno natural único, con circuitos que atravesaron sectores característicos del área protegida y permitieron mostrar la riqueza paisajística y ambiental de la región.

Durante la actividad, las autoridades resaltaron el crecimiento de este tipo de propuestas que impulsan el movimiento turístico, generan actividad económica y posicionan a La Pampa como destino para eventos deportivos y de naturaleza.

Además, remarcaron el trabajo conjunto entre organismos provinciales, el Parque Nacional y la organización del evento para garantizar una competencia segura y sustentable, respetando el entorno natural del área protegida.

De esta manera, el Trail Desafío Sierras Lihué Calel se consolida como una de las competencias más importantes del calendario provincial, convocando cada vez a más participantes y visitantes que eligen descubrir el corazón del sur pampeano a través del deporte y la aventura.



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