Todo listo para el 51° Congreso de Agentes de Viajes FAEVYT en Mendoza

“Cada Congreso es una oportunidad para encontrarnos, aprender y proyectar juntos el futuro de nuestra actividad. Este año en Mendoza volvemos a apostar por una agenda que combine innovación, liderazgo, tecnología y herramientas concretas para que las agencias de viajes sigan creciendo y adaptándose a un mercado en permanente evolución”, destacó Andrés Deyá.

27 de Mayo de 2026 13:32hs

Por Ricardo Seronero



Este jueves y viernes, Mendoza será sede del 51° Congreso de Agentes de Viajes de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo FAEVYT, el encuentro más importante del sector turístico argentino, que reunirá a profesionales, empresarios, dirigentes y referentes de todo el país en el Auditorio Ángel Bustelo para debatir, capacitarse y analizar el futuro de la actividad.

“Cada Congreso es una oportunidad para encontrarnos, aprender y proyectar juntos el futuro de nuestra actividad. Este año en Mendoza volvemos a apostar por una agenda que combine innovación, liderazgo, tecnología y herramientas concretas para que las agencias de viajes sigan creciendo y adaptándose a un mercado en permanente evolución”, destacó Andrés Deyá y agregó ““Este Congreso es mucho más que un evento: es el espacio donde las agencias de viajes piensan su presente y diseñan su futuro. Apostamos a seguir fortaleciendo al sector con más capacitación, innovación y profesionalización”.

La edición 2026 contará con una agenda intensa de conferencias magistrales, talleres técnicos, presentaciones de destinos, espacios de networking y workshops, abordando temáticas vinculadas a liderazgo, inteligencia artificial, comunicación, turismo enogastronómico, comercialización, turismo estudiantil y tendencias del sector.

Entre las principales conferencias magistrales se destacan la presentación de Guillermo González con “La máquina de vender”; Nacho Girón y su charla “Los pasillos del poder”; Mariano Wechsler con “La era de la IA para todos”; y Natalia De Vita con “El Poder Invisible del Liderazgo”.

El viernes será el turno de nuevas exposiciones destacadas con Maxi Hapes y su conferencia “Cine, Turismo y Servicio”; Soledad Santos abordando el desafío de comunicar en contextos de ruido; Santi Siri presentando “Del Chat al Check-in: Agentes de IA Transformando el Turismo del Futuro”; Lara López Calvo analizando el escenario económico bajo el eje “Turismo y dólar: cómo prepararse para lo que viene”; y Carlos Sosa con una charla enfocada en liderazgo y construcción de equipos extraordinarios.

La programación también incluirá talleres específicos sobre turismo enogastronómico, turismo receptivo, DMC, turismo estudiantil y actualización legal e impositiva para agencias de viajes, además de la presentación del sello de calidad para agencias y el lanzamiento de la temporada de invierno 2026.

Como parte de las actividades especiales se desarrollará nuevamente FAEVYT Solidario, iniciativa que busca dejar un impacto positivo en cada ciudad sede a través del acompañamiento a proyectos sociales locales.

Con una convocatoria federal y una agenda orientada a los principales desafíos de la industria, Mendoza volverá a convertirse durante dos jornadas en el epicentro del turismo argentino.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590