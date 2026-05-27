Rumbo al invierno: Río Negro presenta su oferta turística en el Congreso de FAEVYT en Mendoza

“Río Negro llega con una propuesta consolidada y con el objetivo claro de generar acuerdos comerciales que aseguren un flujo turístico constante durante todo el invierno. FAEVYT es el termómetro del sector, y Río Negro presenta la oferta más diversa y competitiva del mapa nacional", destacó el director ejecutivo de ATUR, Diego Piquín.

27 de Mayo de 2026 13:37hs

Por Ricardo Seronero



En el marco del 51° Congreso Argentino de Agentes de Viajes de FAEVYT, que se desarrolla los días 28 y 29 de mayo en Mendoza, la provincia de Río Negro despliega una fuerte estrategia de promoción para consolidarse como uno de los destinos más fuertes de la próxima temporada invernal.

Con foco en sus cuatro regiones y de cara al invierno 2026 la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR) participará de las rondas de negocios y el networking del sector, en un evento que congrega a más de mil profesionales y operadores turísticos de todo el país.

La agenda rionegrina además incluirá una presentación exclusiva ofrecida a los principales medios especializados y nacionales presentes en el Congreso.

Durante el encuentro, se presentarán las novedades de conectividad, infraestructura y servicios que preparan sus cuatro regiones. El eje central de la presentación estará puesto en el lanzamiento oficial de la Temporada de Invierno en la Cordillera, y en la fuerte promoción del producto de fauna marina, que tiene a la Costa Rionegrina como escenario único en el país para el avistaje de ballenas francas, lobos marinos y aves.

Gran lanzamiento en Buenos Aires

El despliegue en el Congreso de FAEVYT funciona como antesala para la gran apuesta de la provincia en el principal mercado emisor del país. En este contexto de reactivación y posicionamiento, Río Negro ya coordina los detalles de lo que será un gran lanzamiento de temporada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este evento reunirá a operadores, prensa nacional, autoridades e influencers, con el objetivo de exhibir toda la oferta integrada de la provincia: desde la nieve de la Cordillera y las propuestas de la Estepa, la gastronomía productiva de los Valles y el encanto invernal del Mar rionegrino.

“Rio Negro llega con una propuesta consolidada y con el objetivo claro de generar acuerdos comerciales que aseguren un flujo turístico constante durante todo el invierno. FAEVYT es el termómetro del sector, y Río Negro presenta la oferta más diversa y competitiva del mapa nacional", destacó el Director Ejecutivo de ATUR Diego Piquin.

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