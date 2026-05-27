Nació una beba de seis kilos y medio en La Banda

La madre, Johanna, relató que el parto fue difícil y de riesgo pero que la infante, llamada Nazarena, nació sin complicaciones aparentes.

27 de Mayo de 2026 12:57hs

En el Centro de Salud Integral Banda, en Santiago del Estero, nació recientemente una niña que pesó seis kilos y medio, un hecho que sorprendió al equipo médico y se difundió rápidamente en redes sociales. En un video desde la habitación del hospital la madre, Johanna, relató que el parto fue difícil y de riesgo pero que la bebé, llamada Nazarena, nació sin complicaciones aparentes.

La madre dio a luz a las 38 semanas; en las imágenes la recién nacida aparece envuelta en una manta rosada y ocupa gran parte de la cuna por su tamaño. Johanna dijo que la niña está en buen estado y que por ahora se desconoce su estatura, mientras el peso ya se perfila como un registro notable para la provincia.

Los bebés que superan los cuatro kilos suelen clasificarse como macrosómicos, una condición que complica los partos vaginales y eleva riesgos tanto para la madre como para el recién nacido. En la historia reciente del país hubo casos con pesos aún mayores: el récord documentado alcanza 7,150 kg y otros nacimientos de más de seis kilos se registraron en los últimos años.

Madre e hija permanecen en observación en La Banda y se espera el alta en breve para regresar a Colonia Dora, donde las aguardan dos hermanitos. Johanna contó además que los anteriores nacimientos pesaron 3,8 kg y 4 kg, respectivamente.