Llega la 39° Fiesta Nacional de la Colonización

Una fiesta popular que celebra las tradiciones, la historia y el orgullo de ser parte de una comunidad con identidad propia como la de San José, en la provincia de Entre Ríos.

27 de Mayo de 2026 10:35hs

Por Ricardo Seronero

Bajo el slogan “Raíces de una comunidad productiva”, San José se prepara para vivir días llenos de música, encuentros, cultura y emoción.



Cronograma destacado:

28 de junio: Torneo de pesca en Club de pescadores de Liebig.

Viernes 2 de julio: Campanadas y ofrenda floral en el cementerio.

Acto protocolar y desfile de instituciones locales.

4 de julio: Torneo de Tiro en Tiro Federal Argentino

Jueves 9 de julio

Maratón FNC 2026 en Plaza Gral J.J. de Urquiza

Viernes 24 de julio

Pitingo Izaguirre / No Tiene Goyete / Andrea Morel / Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero

25 de julio

Almuerzo popular: Maxi Fernández / Alejandra y Daniel

Plato Típico en el Andén– Apertura Escenario

Escenario principal: Turco Ríos con ballet /

Facundo Torresan / Hernán Paz Los Duendes/ Luciano Pereyra

26 de julio

Apertura Predio Multieventos. Expo Vehículos Antiguos entre Calles 9 de Julio y Centenario

Desfile Evocativo en Plaza Gral. Urquiza

Predio Multieventos: Rosa Negra / La Quarentona / La Kuppe / Los Lirios



Entradas

Sanjosesinos: entrada gratuita presentando DNI

Entrada general: $10.000 para sábado 25 y domingo 26 de julio en el Predio Multieventos (menores de 12 años no abonan) https://www.1000tickets.com.ar/

Además, la fiesta contará con desfile evocativo, expo de vehículos antiguos, maratón, torneo de pesca, torneo de tiro y muchas propuestas más para disfrutar en familia.

¡Viví la Fiesta Nacional de la Colonización en San José!

“Raíces de una comunidad productiva”.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590