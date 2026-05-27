Turismo

Llega la 39° Fiesta Nacional de la Colonización

Una fiesta popular que celebra las tradiciones, la historia y el orgullo de ser parte de una comunidad con identidad propia como la de San José, en la provincia de Entre Ríos.
27 de Mayo de 2026 10:35hs
Llega la 39° Fiesta Nacional de la Colonización
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Por Ricardo Seronero

Bajo el slogan “Raíces de una comunidad productiva”, San José se prepara para vivir días llenos de música, encuentros, cultura y emoción.


Cronograma destacado: 

28 de junio: Torneo de pesca en Club de pescadores de Liebig.

Viernes 2 de julio: Campanadas y ofrenda floral en el cementerio.
Acto protocolar y desfile de instituciones locales.

4 de julio: Torneo de Tiro en Tiro Federal Argentino 
Jueves 9 de julio
Maratón FNC 2026 en Plaza Gral J.J. de Urquiza   

Viernes 24 de julio
Pitingo Izaguirre / No Tiene Goyete / Andrea Morel / Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero 

25 de julio
Almuerzo popular: Maxi Fernández / Alejandra y Daniel 
Plato Típico en el Andén– Apertura Escenario 

Escenario principal: Turco Ríos con ballet / 
Facundo Torresan / Hernán Paz Los Duendes/ Luciano Pereyra 

26 de julio
Apertura Predio Multieventos. Expo Vehículos Antiguos entre Calles 9 de Julio y Centenario 
Desfile Evocativo en Plaza Gral. Urquiza 
Predio Multieventos: Rosa Negra / La Quarentona / La Kuppe / Los Lirios


Entradas

Sanjosesinos: entrada gratuita presentando DNI
Entrada general: $10.000 para sábado 25 y domingo 26 de julio en el Predio Multieventos (menores de 12 años no abonan) https://www.1000tickets.com.ar/ 

Además, la fiesta contará con desfile evocativo, expo de vehículos antiguos, maratón, torneo de pesca, torneo de tiro y muchas propuestas más para disfrutar en familia. 

¡Viví la Fiesta Nacional de la Colonización en San José!
“Raíces de una comunidad productiva”.


Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590

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