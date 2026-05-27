Llega la 39° Fiesta Nacional de la Colonización

Por Ricardo Seronero
Bajo el slogan “Raíces de una comunidad productiva”, San José se prepara para vivir días llenos de música, encuentros, cultura y emoción.
Cronograma destacado:
28 de junio: Torneo de pesca en Club de pescadores de Liebig.
Viernes 2 de julio: Campanadas y ofrenda floral en el cementerio.
Acto protocolar y desfile de instituciones locales.
4 de julio: Torneo de Tiro en Tiro Federal Argentino
Jueves 9 de julio
Maratón FNC 2026 en Plaza Gral J.J. de Urquiza
Viernes 24 de julio
Pitingo Izaguirre / No Tiene Goyete / Andrea Morel / Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero
25 de julio
Almuerzo popular: Maxi Fernández / Alejandra y Daniel
Plato Típico en el Andén– Apertura Escenario
Escenario principal: Turco Ríos con ballet /
Facundo Torresan / Hernán Paz Los Duendes/ Luciano Pereyra
26 de julio
Apertura Predio Multieventos. Expo Vehículos Antiguos entre Calles 9 de Julio y Centenario
Desfile Evocativo en Plaza Gral. Urquiza
Predio Multieventos: Rosa Negra / La Quarentona / La Kuppe / Los Lirios
Entradas
Sanjosesinos: entrada gratuita presentando DNI
Entrada general: $10.000 para sábado 25 y domingo 26 de julio en el Predio Multieventos (menores de 12 años no abonan) https://www.1000tickets.com.ar/
Además, la fiesta contará con desfile evocativo, expo de vehículos antiguos, maratón, torneo de pesca, torneo de tiro y muchas propuestas más para disfrutar en familia.
¡Viví la Fiesta Nacional de la Colonización en San José!
“Raíces de una comunidad productiva”.
Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok
Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590