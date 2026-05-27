La Justicia frenó provisoriamente el cierre de más de 600 servicios del INTI

El juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto dictó la medida cautelar tras una presentación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y ordenó mantener las prestaciones afectadas mientras se decide la cuestión de fondo.

27 de Mayo de 2026 12:40hs

La Justicia federal suspendió de forma temporal la aplicación de la Resolución 42/2026, que había dispuesto el cierre de más de 600 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto dictó la medida cautelar tras una presentación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y ordenó mantener las prestaciones afectadas mientras se decide la cuestión de fondo.

El fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín preserva la continuidad de programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del INTI. La resolución judicial exige además que no se proceda a ceses, transferencias ni modificaciones funcionales y que se garantice la ocupación efectiva del personal con sus categorías y remuneraciones intactas.

Desde el gobierno nacional se había justificado la medida administrativa como una forma de reducir gastos y simplificar la estructura del organismo en el marco de un plan de reordenamiento. Sectoriales gremiales y trabajadores del INTI advirtieron que el cierre de servicios pondría en riesgo capacidades técnicas clave para controles de calidad y para la asistencia a pequeñas y medianas empresas.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, calificó la cautelar como un avance en la defensa de los puestos y contra lo que consideró un desguace estatal, y destacó la posible afectación a actividades industriales que dependen de las prestaciones del INTI. La protección otorgada por la Justicia se mantendrá hasta que se resuelva la legalidad de la resolución oficial.