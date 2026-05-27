Esquel batió el récord Guinness con la empanada más grande del mundo: pesó más de 26 kilos

La ciudad chubutense hizo historia en la gastronomía patagónica, de la mano del chef Claudio Jaramillo. “Queríamos hacer algo distinto, que representará a Esquel y que también fuera una fiesta para la gente”, afirmó el chef.

27 de Mayo de 2026 13:27hs

Por Ricardo Seronero

Con una convocatoria que superó las expectativas, Esquel vivió una jornada histórica al lograr la cocción de la empanada más grande del mundo. El evento se llevó a cabo en la Sociedad Rural de Esquel, en el marco de la Feria Patria, durante el fin de semana largo del 25 de mayo.

Con un peso de 26,10 kilos, la empanada gigante fue elaborada en una sola pieza de masa con relleno de carne vacuna. De esa forma, el cocinero Claudio Jaramillo lideró el desafío, logrando concretar un objetivo que llevaba meses gestándose y transformándolo en un evento gastronómico, cultural y productivo para toda la región.

“Queríamos hacer algo distinto, que representará a Esquel y que también fuera una fiesta para la gente”, afirmó Jaramillo. Y el objetivo se cumplió: una vez culminado el reto, que despertó aplausos, cobertura en vivo y una enorme alegría en el público, más de 150 personas pudieron degustar la empanada, en forma gratuita.

La preparación demandó una logística especial. Para cocinarla fue necesario utilizar un molde diseñado exclusivamente para la ocasión y un horno hecho a medida.

Al frente del desafío y el logro de este récord Guinness (la marca anterior era de Colombia, con una empanada de 14,2 kilos) estuvo Claudio Jaramillo, chef de Esquel y campeón mundial de la Empanada y la Pizza a la Piedra en 2022, campeón sudamericano en 2023 y nuevamente campeón mundial de la Empanada en 2024.

En esta ocasión, la empanada récord se realizó para el tercer aniversario de Baruch, su emprendimiento gastronómico. “Es una manera de festejar con la comunidad y los visitantes”, señaló.

El gran desafío

La elaboración de la empanada de 26 kilos comenzó en la tarde del domingo 24 de mayo, cuando el equipo de Jaramillo extendió una gran masa y distribuyó el relleno a base de carne, huevo duro y verdeo.

Pasadas las 20 horas, la trasladaron a un horno que fue acondicionado especialmente para resistir el peso y garantizar una cocción pareja. Después de una hora y media de cocción y Mucho nerviosismo por parte de los organizadores, cocineros, periodistas y creadores de contenido, llegó el momento clave de la noche.

La empanada debía encontrarse entera, sin rajaduras ni pérdidas de relleno. Al superar la primera prueba, solo quedaba el pesaje oficial para lograr la certificación del Guinness.

Al comprobar que superaba los 26 kilos, Jaramillo expresó con emoción: “No es solo un récord, es un orgullo para Esquel y para toda la gastronomía patagónica”.

Durante las tres jornadas de la feria también hubo 90 puestos de productores locales, música en vivo, danzas y propuestas culturales que acompañaron un feriado largo con gran movimiento turístico en la ciudad.

Con esta iniciativa, Esquel no solo logró destacarse por su récord gastronómico, sino también por demostrar cómo la cocina puede convertirse en un punto de encuentro entre la tradición, la comunidad, el turismo local y el desarrollo de la región.

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