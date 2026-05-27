Desaparición de Agostina Vega: la familia sospecha que se la llevaron engañada; hay un detenido

Fernanda Alaniz, abogada de la familia de la niña que buscan en Córdoba, informó que el detenido, de 33 años, tiene antecedentes del año pasado por privación ilegítima de la libertad, y se lo vincula con la barra brava de Instituto. "Un remisero la lleva hasta Campillo y Fragueiro. Ahí se encuentra con esta persona que no tenemos claro si era amigo o pareja de la madre. Según él, después se subió a otro remís y no hay más noticias de ella desde entonces. Esta persona no ha manifestado nada claro, por eso está detenido", detalló Alaniz.

27 de Mayo de 2026 10:45hs

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