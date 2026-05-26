Milei aseguró que no se sintió ”ofendido ni atacado” por la homilía de García Cueva en el Tedéum

Para el Presidente, la opinión del arzobispo de Buenos Aires fue "válida desde su posición" y expresada "de manera educada", por lo que no tiene "nada" de qué quejarse.

26 de Mayo de 2026 11:52hs

El presidente Javier Milei afirmó que no se sintió "ofendido ni atacado" por las declaraciones del arzobispo Jorge García Cuerva durante el Tedeum del 25 de Mayo y sostuvo que el mensaje del líder religioso abrió "un debate valioso". Según el mandatario, la opinión del arzobispo fue "válida desde su posición" y expresada "de manera educada", por lo que no tiene "nada de qué quejarme".

Milei rechazó además la idea de que el eclesiástico actúe como un adversario político y dijo que entiende su postura. Al referirse a las tensiones entre quienes proponen cambios y quienes se oponen, relativizó el conflicto: "La discusión es bastante fuerte y áspera, y muchas veces hay una parte que no juega limpio".

En torno a las referencias religiosas del Tedeum, el Presidente vinculó parte del mensaje con su visión del rol del Estado y ejemplificó: "A la persona que tiene problemas de invalidez no lo llevan al oficial romano, lo llevan a Jesucristo". Para Milei, la Argentina padece "una lógica bastante destructiva" que obliga a impulsar reformas y a "resistir los embates y ataques" de quienes defienden el statu quo.

Sobre la alusión del arzobispo al supuesto "terrorismo" en las redes, Milei calificó el término de exagerado y lo restringió a actos violentos: "Terrorismo es cuando el Estado persigue personas o cuando hay gente poniendo bombas". En cambio, describió a las plataformas como espacios para "expresar frustraciones" y recomendó a quienes se incomodan que las abandonen o bloqueen usuarios. Asimismo, confirmó que es "altamente probable" que el papa visite la Argentina en noviembre, "salvo alguna desgracia".