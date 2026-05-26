El FMI objetó la medición del IPC y descartó que haya 'superávit fiscal'

La actualización del IPC había sido anunciada para principios de 2026, pero quedó suspendida tras la salida de Marco Lavagna y el reemplazo en la dirección del INDEC.

26 de Mayo de 2026 09:05hs

El Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión y destrabó un desembolso por USD 1.000 millones, pero aprovechó el informe técnico para cuestionar la medición actual de la inflación en el país. En su staff report, el organismo sostuvo que el Índice de Precios al Consumidor quedó desactualizado y ya no refleja con fidelidad la canasta de consumo vigente.

Según el FMI, la demora en actualizar la metodología provocó que el IPC perdiera representatividad frente a los cambios en hábitos y en la oferta de bienes y servicios. El informe subraya que las canastas que hoy se usan datan de los años 2004/05 y deberían ponerse al día con períodos más recientes para captar nuevas realidades de gasto.

El organismo también advirtió sobre la necesidad de modernizar el marco institucional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En ese sentido, ofreció asistencia técnica para acompañar a las autoridades en la corrección de deficiencias y en la mejora de la calidad de los datos estadísticos.

La actualización del IPC había sido anunciada para principios de 2026, pero quedó suspendida tras la salida de Marco Lavagna y el reemplazo en la dirección del INDEC. En su reporte, el FMI aprovechó para pedir al Gobierno avances en la liberalización del control cambiario y en las reformas tributaria y previsional, proyectó una desaceleración de la inflación junto a un crecimiento moderado y descartó, en un pie de página, que haya superávit fiscal: lo que el Gobierno denomina así es en realidad diferimiento de deudas.

