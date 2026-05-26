Córdoba vivió un fin de semana largo histórico con mucho turismo

Se movilizaron más de 310 mil turistas y el impacto económico total fue de alrededor de $77 mil millones. El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó: “Córdoba volvió a demostrar su capacidad para recibir grandes eventos y movilizar visitantes en toda la provincia. La combinación de fiestas populares, gastronomía, naturaleza y deporte genera un movimiento económico muy importante y fortalece el trabajo de cada destino turístico”.

26 de Mayo de 2026 10:09hs

Por Ricardo Seronero

La provincia de Córdoba cerró un fin de semana largo de gran movimiento turístico, deportivo y cultural, impulsado por una agenda colmada de eventos en distintos destinos y por la final de la Liga Profesional de Fútbol disputada en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Club Atlético Belgrano se consagró campeón tras vencer 3 a 2 a Club Atlético River Plate.

Más de 310 mil turistas se movilizaron por distintos puntos de la provincia durante el fin de semana largo, generando un impacto económico estimado en 60 mil millones de pesos, contemplando alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y actividades comerciales. A ese número se sumó el fuerte movimiento asociado a la final en el Kempes, elevando el impacto global del fin de semana a 77 mil millones de pesos.

Este fin de semana largo por el 25 de Mayo, miles de visitantes recorrieron la provincia para disfrutar de celebraciones patrias, competencias gastronómicas, festivales y actividades recreativas, consolidando a Córdoba como uno de los destinos más elegidos del país para esta fecha.

Los niveles de ocupación mostraron muy buenos registros en gran parte del territorio provincial. En el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano alcanzó un promedio del 70%, con alojamientos categorizados cercanos al 95%, mientras que La Cumbrecita registró un 86%. En Villa Carlos Paz la ocupación promedió el 70%, con hoteles categorizados entre el 85 y el 90%, y Alta Gracia alcanzó el 65%.

Con eventos como la presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y el Festival del Cuarteto, Colonia Caroya y Jesús María registraron ocupación plena, mientras que Villa del Totoral llegó al 95%. También sobresalieron Río Cuarto con un 95%, Río Ceballos con un 80% y Balnearia con un 70%.

En tanto, Córdoba registró un promedio general del 90% de ocupación, con establecimientos categorizados completos, motorizados especialmente por la final disputada en el Kempes y por las múltiples propuestas culturales y gastronómicas desarrolladas durante el fin de semana.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó: “Córdoba volvió a demostrar su capacidad para recibir grandes eventos y movilizar visitantes en toda la provincia. La combinación de fiestas populares, gastronomía, naturaleza y deporte genera un movimiento económico muy importante y fortalece el trabajo de cada destino turístico”.

Además, señaló que “la final disputada en el Kempes tuvo un impacto extraordinario, no solo para la ciudad capital sino también para muchas localidades que recibieron turistas durante todo el fin de semana largo”.



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