Al menos diez muertos por la ola de calor en Europa occidental

Las autoridades han advertido sobre la posibilidad de cancelar clases en colegios sin climatización y de suspender servicios ferroviarios por las altas temperaturas.

26 de Mayo de 2026 11:25hs

Gran Bretaña y Francia afrontan una ola de calor histórica que ya dejó al menos diez muertos y provocó interrupciones en el transporte y en eventos deportivos. En el Reino Unido, el lunes se registró la temperatura más alta de un mes de mayo en su historia, con 34 °C, mientras en Francia el termómetro superó los 30 °C en el oeste y en Burdeos alcanzó los 39 °C. Las autoridades han advertido sobre la posibilidad de cancelar clases en colegios sin climatización y de suspender servicios ferroviarios por las altas temperaturas.

Las agencias meteorológicas francesas anticipan un martes todavía más caluroso y mantienen la alerta naranja en ocho departamentos del oeste desde la medianoche del lunes. Ante el agravamiento del fenómeno, el gobierno francés convoca una reunión interministerial presidida por el primer ministro para coordinar la respuesta. El Ministerio de Deportes pidió extremar las precauciones y adelantó que podrían cancelarse competiciones programadas.

Las consecuencias humanas se hicieron sentir en varias actividades al aire libre: se informó de siete fallecimientos en Francia, cinco de ellos por ahogamiento, y un participante de una carrera en los Pirineos perdió la vida. Bomberos y servicios sanitarios interrumpieron al menos un evento en Maisons-Alfort tras hospitalizarse decenas de corredores en estado crítico por problemas vinculados al calor.

Especialistas advierten que incluso personas jóvenes y en buen estado de salud pueden sufrir golpes de calor relacionados con el ejercicio, una condición de inicio súbito y pronóstico grave. La dificultad para predecir estos episodios responde a la interacción entre factores climáticos —humedad y radiación— y variables individuales como estado de fatiga, medicación o características físicas, por lo que las autoridades insisten en medidas de prevención y vigilancia.