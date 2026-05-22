Una explosión en un transformador dejó sin luz a más de cien mil porteños durante la madrugada

Un transformador explotó en la subestación de Edesur en Parque Centenario y desató un incendio durante la madrugada.

22 de Mayo de 2026 08:36hs

Un transformador explotó en la subestación de Edesur en Parque Centenario y desató un incendio que durante la madrugada dejó sin luz a miles de hogares porteños. Las llamas obligaron a un despliegue de emergencia en el lugar y provocaron un corte masivo del servicio eléctrico en la Ciudad.

La distribuidora informó que en el momento de mayor impacto hubo 103.760 usuarios sin suministro. Caballito, Villa Crespo, Almagro y La Paternal fueron algunos de los barrios más afectados, y la pérdida de energía también inutilizó semáforos en avenidas de alto tránsito, lo que agravó la situación vial.

Tres dotaciones de Bomberos trabajaron para sofocar el foco durante varias horas, mientras la Policía estableció un perímetro y cortó la circulación en las inmediaciones de Ramos Mejía y Machado. Técnicos de la empresa llegaron al predio y comenzaron maniobras para recuperar el servicio de manera gradual.

A primera hora persistían cortes puntuales: en Villa Crespo los semáforos seguían fuera de servicio en tramos de la Avenida Corrientes y la congestión obligaba a presencia de agentes de tránsito; en Almagro la falta de iluminación afectó la actividad diaria y obligó a suspender actos escolares previstos por el 25 de Mayo.