Scioli participó del Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo en Rosario

El funcionario reconoció el esfuerzo de Rosario por “haber puesto al turismo en un lugar central de su agenda de desarrollo productivo” y además se refirió a las obras en la terminal fluvial de esa ciudad: “Estoy convencido de que vamos a lograr desarrollar un producto turístico que está creciendo en el mundo, el turismo fluvial”.

22 de Mayo de 2026 12:22hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, y el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, inauguraron la 21ª edición del Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo, organizado por CAME, por la Asociación Empresaria de Rosario (AER) y por la Confederación de Comercio y Servicios de Santa Fe.

Allí Scioli reconoció el esfuerzo de Rosario por “haber puesto al turismo en un lugar central de su agenda de desarrollo productivo”, un mercado “que derrama sobre las pymes, a través de las ferias, los congresos, las convenciones, el turismo deportivo y otros que ayudan a romper la estacionalidad”.

Además, se refirió a las obras en la terminal fluvial de esa ciudad: “Estoy convencido de que vamos a lograr desarrollar un producto turístico que está creciendo en el mundo, el turismo fluvial”. “Tenemos que convertir al río Paraná en una gran avenida, para que las familias del país y del mundo vivan experiencias maravillosas”, agregó. Indicó que la llegada de un crucero turístico “representa el 10 por ciento del turismo receptivo en Argentina” y agregó que eso genera un gran impacto en la cadena de valor del turismo, “que tiene aproximadamente 40 rubros”.

El funcionario también destacó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) para el turismo, sobre el que dijo: “Tengo toda la voluntad de avanzar en eso para darles a los empresarios un marco de incentivos, desgravaciones y facilidades, para poder aumentar la capacidad instalada de infraestructura turística”.

Finalmente, el secretario afirmó que el país atraviesa “un gran cambio”, porque “es percibido como un destino de calidad, un destino seguro”. “La dimos vuelta. Hoy aumentó 8 por ciento el turismo receptivo interanual y bajó 12 por ciento el emisivo. Cada vez más gente nos elige como un destino del turismo de la naturaleza”, puntualizó.

Diab mencionó a su turno la importancia de eventos como este foro: “Cuando organizamos este tipo de acciones, no es para demandar sino para concientizar, para debatir nuevas ideas y tendencias”. Y agregó que el turismo es un área donde se trabaja mucho en la venta en línea y la inteligencia artificial: “Lo que pretendemos es debatir y concientizar en estas temáticas”.

Por su parte, Sebastián Chale, secretario de gobierno de Rosario, también estuvo en el acto y destacó el trabajo realizado para la renovación de atractivos turísticos de la ciudad, como la costanera y el Monumento Nacional a la Bandera. Sobre este último, explicó que “se reinaugurará el 17 de junio con niños de todo el país que vendrán a realizar su juramento a la bandera a Rosario”. También señaló que, en el mes de septiembre, la ciudad será sede de los Juegos Suramericanos. “Todo esto tiene un fuerte impacto en el turismo y en el comercio”, aseguró.

El Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo buscó generar debate sobre tendencias, desafíos y oportunidades en el comercio minorista y el turismo urbano. En la temática turística se abordaron conceptos relacionados con estrategias de inversión para el desarrollo y ciudades inteligentes y exitosas, entre otros.

Además, la Secretaría de Turismo y Ambiente participó del panel “Nuevas tecnologías como factor de competitividad en las inversiones turísticas privadas”, donde se trabajó en torno a la tecnología blockchain y la tokenización de activos digitales aplicados a proyectos turísticos. De la presentación participaron representantes de la Cámara Argentina Fintech y Pala Blockchain, Hotelier Services Argentina & España y el Municipio de Esperanza.

Asimismo, se llevó adelante un panel sobre turismo religioso en entornos rurales, junto al Ministerio de Turismo de Uruguay, la Agencia Córdoba Turismo y el Municipio de La Cruz (Corrientes), donde se expusieron experiencias y programas impulsados por la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo nacional, entre ellos Camino de los Jesuitas y Best Tourism Villages.

También participaron del foro: el director nacional de Desarrollo y Promoción de la Secretaría de Turismo y Ambiente, Pablo Cagnoni; la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck; la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, Clara Garcia; y el representante de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), Héctor Viñuales.



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