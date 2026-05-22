Las Nacionales 2026: Corrientes se prepara para una edición récord con nuevas cabañas y jurados de primer nivel

Del 24 al 29 de mayo, la Sociedad Rural de Corrientes será sede de una nueva edición de las NACIONALES con la fuerza de Expoagro. Con más de 1000 animales inscriptos, nuevas cabañas de distintos puntos del país y jurados ultimando detalles, el gran encuentro ganadero ya genera expectativa entre criadores, productores y toda la cadena agroindustrial.

22 de Mayo de 2026 10:37hs

Las NACIONALES 2026 ya se palpitan. La Sociedad Rural de Corrientes, ubicada en Riachuelo, volverá a convertirse en el epicentro de la ganadería argentina con una nueva edición del gran encuentro organizado junto a las asociaciones de Braford, Brangus, Brahman y Caballos Criollos.

A pocos días del inicio, las asociaciones ultiman detalles para una semana que promete excelencia genética, fuerte participación federal y una intensa agenda de actividades con juras, remates y jornadas técnicas.

Con cientos de animales inscriptos y cabañas provenientes de distintos puntos del país, el evento vuelve a consolidarse como una de las grandes vidrieras ganaderas de Latinoamérica. En este contexto, un dato que refleja el crecimiento sostenido de las NACIONALES es la incorporación de nuevas cabañas en las distintas razas participantes, ratificando el interés creciente por formar parte de este escenario estratégico para la genética y los negocios.

Braford: crecimiento sostenido y fuerte participación del norte argentino

La raza Braford reunirá 457 animales y 61 cabañas inscriptas de 11 provincias. Corrientes encabezará la participación con 17 cabañas, seguida por Santa Fe con 12, Chaco con 9, Córdoba con 7, Entre Ríos con 6 y Santiago del Estero con 4. También habrá representantes de Formosa, Salta, Mendoza, Tucumán y Buenos Aires.

En esta edición, además, se sumarán cinco nuevas cabañas: dos de Corrientes, dos de Santa Fe y una de Córdoba, consolidando el crecimiento sostenido de la raza dentro del escenario ganadero nacional.

Mientras los animales comienzan a prepararse para llegar a Corrientes, los jurados también afinan la mirada para una de las semanas más importantes del año. Alejandro Lauret, quien tendrá la responsabilidad de jurar la Nacional del Ternero Braford 2026, destacó: “La Nacional del Ternero es una de las exposiciones más importantes de la raza, porque allí no solamente vemos el presente del Braford, sino también gran parte de su futuro. Es el lugar donde se empiezan a expresar las nuevas generaciones, el trabajo genético de muchos años y la visión de cada criador”.

Además, remarcó cuáles serán los atributos que buscará en pista: “Mis expectativas están puestas en encontrar animales funcionales, modernos, con calidad racial, estructura, capacidad productiva y, sobre todo, con el equilibrio que hoy demanda la ganadería: eficiencia, adaptación y valor agregado”.

Por su parte, Gastón García, será el jurado de la Gran Nacional de la raza. “Las Nacionales representan hoy uno de los espacios más importantes de la ganadería argentina, no solo por la cantidad de animales, sino por el enorme nivel genético que se logra reunir. Para quienes nos toca jurar, es una gran responsabilidad porque detrás de cada ejemplar hay muchísimo trabajo, inversión y años de selección” y añadió: “Seguramente veremos animales muy completos, funcionales y adaptados a los desafíos productivos actuales. La raza viene creciendo muchísimo y eso se refleja tanto en la calidad de las cabañas como en la participación que tendrá esta edición”.

Brangus: presencia federal y casi 500 animales inscriptos

Brangus llegará a la Sociedad Rural correntina con 476 animales inscriptos y un fuerte alcance nacional, representado por 94 cabañas provenientes de diez provincias argentinas.

A este escenario se incorporarán cinco nuevas provenientes de Corrientes, Formosa, Córdoba, Santa Fe y Salta, ratificando el interés que sigue despertando la raza tanto en criadores históricos como en nuevos productores.

Alejandro Becerra, elegido como jurado de clasificación de la Exposición Nacional Brangus, expresó: “Ser designado jurado de clasificación de la Exposición Nacional Brangus es uno de los reconocimientos más importantes que me ha dado la raza. Lo vivo con una enorme emoción porque detrás de esta designación hay muchos años de trabajo, aprendizaje y pasión por el Brangus”.

Y agregó: “La Nacional representa el máximo escenario para la raza y conozco perfectamente el esfuerzo que realiza cada criador para llegar a esta instancia. Por eso asumo esta responsabilidad con muchísimo compromiso, respeto y gratitud hacia la Asociación Argentina de Brangus y todos los productores que confiaron en mí”.

En tanto, Pablo Bove Itzaina, quien tendrá a su cargo la jura de la Nacional del Ternero, señaló: “Para mí, jurar la Nacional del Ternero en Argentina es un privilegio absoluto. Que dentro de tantos criadores y referentes de la raza hayan pensado en una persona joven como yo representa un enorme honor y también una gran responsabilidad”.

Además, destacó: “Me toca evaluar el trabajo de muchísima gente a la que admiro profundamente. Estamos hablando de una de las exposiciones más desafiantes por el volumen y la homogeneidad de animales que presenta, con cerca de 300 terneros en pista. Eso exige una mirada muy precisa y mucho compromiso”.

Finalmente, remarcó su vínculo con el país y los criadores argentinos: “Siempre estaré muy agradecido con los productores argentinos por la hospitalidad y todo lo que me enseñaron durante estos años de trabajo vinculados a la genética Brangus”.

Brahman: nuevas cabañas y 120 animales en pista

La raza Brahman contará con 120 animales en pista y 30 cabañas inscriptas para esta edición. Además, se sumarán tres nuevas cabañas: una proveniente de Corrientes y dos de Córdoba, un dato que refleja el crecimiento y la expansión de la raza.

Helmut Klassen, jurado proveniente de Paraguay, manifestó: “Es un gran honor haber sido designado jurado de la Nacional Brahman 2026 en Corrientes. Tendré la responsabilidad de seleccionar y premiar a los mejores animales a campo y de bozal, para luego elegir a los grandes campeones de la exposición”.

El criador paraguayo también invitó a participar del evento: “Las Nacionales representan una gran fiesta para la raza y una oportunidad muy importante para encontrarnos, intercambiar experiencias y seguir potenciando la genética Brahman en toda la región”.

Caballos Criollos: 68 animales en pista con tradición y protagonismo

Los Caballos Criollos volverán a tener un lugar destacado dentro de las NACIONALES 2026, reafirmando su rol histórico dentro de la cadena ganadera argentina. La propuesta, que tendrá alrededor de 68 animales en la pista de jura, de 18 cabañas, incluirá actividades morfológicas y funcionales, además de la participación de destacados exponentes de la raza provenientes de distintos puntos del país.

Con fuerte presencia dentro del trabajo ganadero y una genética reconocida internacionalmente, el caballo criollo continúa consolidándose como una pieza clave dentro de las exposiciones, combinando tradición, funcionalidad y proyección productiva.

En ese marco, Luciano Trangoni destacó: “Hoy, cada jura representa un desafío personal. Una mezcla de responsabilidad y disfrute. Y ese compromiso se refleja en su preparación: volver siempre al estándar, al reglamento, a la base. Desde allí comienza su evaluación, buscando primero la tipicidad, el dimorfismo sexual bien marcado y la identidad de la raza, para luego profundizar en los detalles”.

Las NACIONALES en números

El encuentro reunirá una destacada propuesta comercial y ganadera, con la participación de más de 60 expositores de insumos, servicios y tecnología vinculados al sector. Además, cinco entidades bancarias acompañarán el evento con herramientas financieras y propuestas para productores y empresas: Banco de la Nación Argentina, Banco de Corrientes, Banco Galicia, Banco Macro y Banco Santander. En el plano ganadero, se realizarán 10 remates de hacienda con la participación de reconocidas casas consignatarias como Colombo y Magliano, Gananor Pujol, Madelan, O’Farrell, Rosgan, Reggi & Cía y UMC – Haciendas Villaguay, en un contexto que proyecta el movimiento de más de 50 mil cabezas de ganado durante toda la exposición.

Una vez más, Exponenciar se une a las asociaciones líderes de razas bovinas para dar vida a una nueva exposición de las NACIONALES con la fuerza de Expoagro. El evento se desarrollará del 24 al 29 de mayo de 2026 en la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo, donde se exhibirá la mejor genética de cada raza, acompañada por una amplia agenda de juras, remates, jornadas técnicas y actividades para toda la cadena ganadera. Además, toda la actividad será transmitida en vivo y en directo a través de expoagro.com.ar, clarin.com y lanacion.com.ar.

Las NACIONALES cuenta con el Gobierno de Corrientes como Main Sponsor; RUS Agro y la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación como sponsors; John Deere como alianza estratégica; y el respaldo de empresas como Allflex, Banco de Corrientes, Banco Nación, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Biogénesis Bagó, CDV, Santander y Vetanco como auspiciantes.

Las firmas Cestari, Banco Galicia, Banco Macro, Turismo Hotel Casino y Yerba Mate La Merced acompañan el evento ganadero y las casas consignatarias que participarán son Colombo y Magliano, Gananor Pujol, Madelan, O´Farrell, Reggi & CIA, Rosgan y UMC – Haciendas Villaguay.