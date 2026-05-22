La producción conjunta de los seis principales cultivos del país llegó a 163,2 millones de toneladas en la campaña 2025-26

Representa un avance de 21,25% respecto de la cosecha anterior, impulsado por rindes superiores en varios cultivos clave, con el maíz como el rubro más destacado.

22 de Mayo de 2026 12:42hs

La campaña agrícola 2025/2026 cerró con un volumen total récord: la producción conjunta de los seis principales cultivos del país llegó a 163,2 millones de toneladas, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ese resultado representa un avance de 21,25% respecto de la cosecha anterior, impulsado por rindes superiores en varios cultivos clave.

El maíz fue el que más se destacó: alcanzó 70 millones de toneladas, la cifra más alta en las últimas dos décadas, con un rendimiento promedio nacional de 72 quintales por hectárea. La soja produjo 49,9 millones de toneladas, con un rendimiento medio de 30,6 quintales por hectárea, contribuyendo de forma significativa al total registrado.

El trigo también marcó un récord histórico, con una cosecha de 27,9 millones de toneladas. El girasol llegó a 7,4 millones de toneladas y mostró un rendimiento promedio de 23,4 quintales por hectárea; la cebada y el sorgo completaron el panorama productivo con 5,6 y 2,4 millones de toneladas, respectivamente.

Los datos oficiales se difundieron en un contexto de cambios en la política de gravámenes al agro: el Gobierno anunció reducciones en las retenciones aplicables a la soja, la cebada, el trigo y a ciertas industrias. El ajuste busca aliviar costos y potenciar la competitividad del sector, según las autoridades.