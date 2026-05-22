La Pampa: Arata ofrece experiencia única en el país mediante Amielar

Amielar, una experiencia multisensorial en entorno rural pampeano que se realiza mediante la inhalación del aire de la colmena, fue presentada en la sede de la Secretaría de Turismo provincial. "El turismo miel es una experiencia de api-inhalación de aire de colmena que nos permite poder conectarnos con el entorno y con el ambiente desde el conocimiento y el respeto, valorando el trabajo no solo de nuestros apicultores pampeanos, sino el trabajo que realizan las abejas en la vida y en la biodiversidad. Nosotros acompañamos cada una de estas iniciativas que fortalecen el turismo de experiencia, siempre decimos que el viajero busca experiencias auténticas, saludables y con identidad”, señaló Echeveste.

22 de Mayo de 2026 12:14hs

Por Ricardo Seronero

La presentación estuvo encabezada por el secretario de Turismo provincial, Saúl Echeveste, el intendente de Arata, Henso Sosa, y la titular de Amielar, Marianela Toso.



El secretario de Turismo, destacó el proyecto novedoso y único en el país de Amielar. “En el marco del Día Mundial de la Abeja, en la localidad de Arata, presentamos una propuesta totalmente innovadora que une la naturaleza, el bienestar y la producción. El turismo miel es una experiencia de api-inhalación de aire de colmena que nos permite poder conectarnos con el entorno y con el ambiente desde el conocimiento y el respeto, valorando el trabajo no solo de nuestros apicultores pampeanos, sino el trabajo que realizan las abejas en la vida y en la biodiversidad. Desde la Secretaría de Turismo nosotros acompañamos cada una de estas iniciativas que fortalecen el turismo de experiencia, siempre decimos que el viajero busca experiencias auténticas, saludables y con identidad”, señaló.

El intendente de Arata, Henso Sosa, manifestó que “para nosotros como pueblo es un orgullo poder ayudar el producto de Marianela Toso, ella viene de una familia tradicional de Arata que siempre estuvo trabajando con la apicultura, en este caso, ella después de haber recorrido varios puntos del mundo vino con este proyecto que se trata de aspirar el aire de las colmenas, que para nosotros es algo totalmente innovador. No solamente en la provincia de La Pampa, sino en todo el país, creemos que es el único que en este momento está encaminándose en Argentina, así que estamos apoyando al producto de una joven aratense que ha vuelto a su pueblo y con un proceso”.

La impulsora de Amielar, Marianela Toso, se refirió a la experiencia que ofrece, “desde hace tres meses arrancamos con esto y la experiencia consiste en una explicación, dependiendo de si vienen niños, si vienen personas que tienen conocimientos de apicultura, o si vienen personas que lo único que saben es que es un insecto que vuela. Entonces, explicamos, educamos y les enseñamos a través de un vidrio que tiene la colmena, cómo ellas están trabajando ahí y luego pasamos a una inhalación o api-inhalación de media hora aproximadamente, que se hace con un relato guiado para que conectes con el paisaje pampeano, disfrutando del vasto silencio a través de una ventana hacia el horizonte. Un horizonte único, porque está repleto de caldenes”, concluyó.



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