Crisis del Pami: el Gobierno transferirá $580.000 millones para garantizar el pago a los prestadores

En los considerandos de la resolución el Ejecutivo señaló la existencia de una “crítica situación financiera” en el PAMI.

22 de Mayo de 2026 12:59hs

El Gobierno oficializó un aporte financiero reintegrable por más de $580.000 millones destinado al PAMI, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus prestaciones y servicios para jubilados y pensionados. La medida se publicó en el Boletín Oficial del 22 de mayo mediante una resolución conjunta firmada por los secretarios de Finanzas y de Hacienda.

El texto establece que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados recibirá $580.270.262.261,46. El monto se enmarca como una asistencia para afrontar obligaciones con prestadores y proveedores y para sostener el funcionamiento operativo del organismo.

En los considerandos de la resolución el Ejecutivo señaló la existencia de una “crítica situación financiera” en el PAMI. Esa evaluación motivó la decisión de implementar un esquema de financiamiento a través de Letras del Tesoro Nacional.

Según la normativa, el aporte buscará asegurar el normal funcionamiento del sistema de atención a jubilados y pensionados y cubrir los compromisos económicos pendientes con quienes brindan servicios y suministros al Instituto.