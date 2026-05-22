Con el lema “Reimaginando los Parques y Atracciones: innovación, experiencias y negocios” se realizó AAPA Summit 2026

“Es el tiempo de los parques y atracciones de la industria del entretenimiento. Tenemos que potenciarla cada vez más, porque estamos frente a un turista más exigente, a nivel internacional y a nivel local. Este tipo de actividades ayuda a romper la estacionalidad y a extender la temporada”, sostuvo Scioli, en su disertación en el evento organizado por AAPA-Asociación Argentina de Parques y Atracciones.

22 de Mayo de 2026 12:04hs

Por Ricardo Seronero



El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, disertó en el evento AAPA Summit 2026, organizado por la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (AAPA) y fue acompañado por los presidentes de esa Asociación, César Lago; de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel; y de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá, entre otras autoridades.

Desde el Aula Magna de la prestigiosa Universidad Argentina de la Empresa-UADE, Scioli afirmó: “Estamos encarando una serie de desregulaciones para que ustedes miren cada vez con más interés oportunidades de negocios y de trabajo para los jóvenes, en alguno de los 39 Parques Nacionales de la Argentina”.

“Es el tiempo de los parques y atracciones de la industria del entretenimiento. Tenemos que potenciar cada vez más porque estamos frente a un turista más exigente, a nivel internacional y a nivel local. Este tipo de actividades ayuda a romper la estacionalidad y a extender la temporada”, finalizó el Secretario.

Bajo el lema “Reimaginando los Parques y Atracciones: innovación, experiencias y negocios” el evento convocó a referentes de la Argentina y la industria internacional para analizar el futuro del entretenimiento familiar, el turismo y las experiencias para nuevas generaciones.

Laura Teruel, presidente de la Càmara Argentina de Turismo-CAT durante la apertura del evento expresó “Hoy el turismo necesita integrar innovación, entretenimiento y experiencias que conecten con las nuevas generaciones. Los parques y atracciones cumplen un rol clave en ese ecosistema”.

El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo-FAEVYT, Andrés Deyá subrayó la importancia de este encuentro que «reúnen a referentes del sector para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto, el desarrollo del turismo y nuevas oportunidades para toda la cadena de valor».

El Summit, de carácter regional, fue declarado de Interés Turístico por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la República Argentina en un contexto de transformación del consumo, avance de la inteligencia artificial y nuevos desafíos para el turismo y el entretenimiento familiar., y cuenta con el apoyo institucional de entidades vinculadas al turismo, los viajes, la hotelería, los congresos y la actividad de parques y atracciones de América Latina, entre ellas la CAT, FAEVYT, AHT, AOCA, FEDECATUR, ADIBRA, SINDEPAT, ACOLAP y Aerolíneas Argentinas.

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