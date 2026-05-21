Sabores y tradiciones: llega la edición ”Viva la Patria” de Cocina Abierta

Del 23 al 25 de mayo, el programa GustAR invita a celebrar la identidad argentina con una feria de productores regionales, clases de cocina en vivo, danzas típicas y el tradicional chocolate caliente.

21 de Mayo de 2026 10:00hs

Por Ricardo Seronero

En el marco de las celebraciones por la Semana de Mayo, el programa GustAR presenta una nueva entrega de Cocina Abierta: edición "Viva la Patria". El evento, que se desarrollará con entrada libre y gratuita en la explanada del Palacio Libertad, busca poner en valor el patrimonio gastronómico, la producción local y el potencial turístico de las diversas regiones del país.

Durante tres jornadas consecutivas, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia integral que combina los sabores de nuestra tierra con expresiones artísticas tradicionales.

El encuentro contará con la participación de la Feria de productores GustAR, que convivirán con presentaciones musicales en vivo y danzas tradicionales de distintas regiones de nuestro país.

También habrá un aula móvil del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), en la que se brindarán clases y demostraciones de cocina en vivo.

El lunes 25 de mayo, se realizará un gran cierre patrio, la jornada contará con música a cargo de la Fanfarria Militar “Alto Perú”, perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” y el Ejército Argentino repartirá chocolate caliente a los presentes.

GustAR<https://www.magyp.gob.ar/gustar/> es un programa impulsado por las Secretarías de Turismo y Ambiente, Cultura y Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que busca promover y poner en valor el patrimonio gastronómico de cada región. A través de políticas públicas transversales e interinstitucionales, el programa trabaja para fortalecer los sistemas alimentarios locales, reconociendo sus tradiciones, innovaciones y su impacto en la actividad turística.

Palacio Libertad

Sarmiento 151 - Explanada - CABA

23 y 24 de mayo de 14 a 20 horas

25 de mayo de 12 a 20 horas

Entrada libre y gratuita



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

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