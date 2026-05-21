Parques, turismo y generación Z: la industria del entretenimiento familiar debate en Buenos Aires cómo reinventarse

El AAPA Summit 2026, organizado por la Asociación Argentina de Parques y Atracciones, convocará en Buenos Aires a referentes de Argentina y la industria internacional para analizar el futuro del entretenimiento familiar, el turismo y las experiencias para nuevas generaciones.

21 de Mayo de 2026 10:03hs

Por Ricardo Seronero



En un contexto de transformación del consumo, avance de la inteligencia artificial y nuevos desafíos para el turismo y el entretenimiento familiar, la Asociación Argentina de Parques y Atracciones —AAPA— realizará el AAPA Summit 2026, un encuentro regional que reunirá a referentes de la industria de parques, atracciones, entretenimiento, turismo y experiencias.



El evento se llevará a cabo hoy jueves 21 de mayo de 2026, de 8:00 a 17:30 horas, en la Universidad Argentina de la Empresa —UADE—, ubicada en Lima 757, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bajo el lema “Reimaginando los Parques y Atracciones: innovación, experiencias y negocios”, esta edición buscará abordar los principales temas que atraviesan al sector: inversión, coyuntura económica, responsabilidad social, inteligencia artificial aplicada al marketing, cambios organizacionales, tendencias regionales y el vínculo de las nuevas generaciones con los espacios de entretenimiento.



El Summit tendrá carácter regional y fue declarado de Interés Turístico por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la República Argentina. Además, cuenta con el apoyo institucional de entidades vinculadas al turismo, los viajes, la hotelería, los congresos y la actividad de parques y atracciones de América Latina, entre ellas la Cámara Argentina de Turismo —CAT—, FAEVYT, AHT, AOCA, FEDECATUR, ADIBRA, SINDEPAT, ACOLAP y Aerolíneas Argentinas como transporte oficial.



La agenda incluirá paneles y conferencias que contarán con participantes referentes del ámbito económico, social, académico, turístico y de la industria, como César Lago, presidente de la AAPA; Daniel Catzman VP de la AAPA; VP2do Sebastian Reynoso; Gerardo della Paolera, director ejecutivo de la Fundación Bunge y Born; Roberto Cachanosky, economista y consultor; Alberto Franichevich, profesor y consultor especializado en procesos de cambio; Luciana Periales, presidenta del Board de Directores de la Asociación Internacional IAAPA; Carolina Negri, presidenta ejecutiva de SINDEPAT; y representantes vinculados a innovación, marketing e inteligencia artificial.



Uno de los ejes destacados será el rol social de los parques y centros de entretenimiento. El Summit incorporará una conversación sobre acciones dirigidas a niños en situación de vulnerabilidad, en continuidad con iniciativas recientes de AAPA como “Un día, miles de sonrisas”, cuya última edición permitió que miles de niñas y niños jugaran de manera gratuita en parques y centros de entretenimiento de distintas ciudades del país.



“Hoy el turismo necesita integrar innovación, entretenimiento y experiencias que conecten con las nuevas generaciones. Los parques y atracciones cumplen un rol clave en ese ecosistema, no solo por su impacto económico y turístico, sino también por su capacidad de generar inclusión, encuentro y desarrollo para las comunidades. Celebramos la realización de este tipo de espacios de intercambio y construcción conjunta”, destacó Laura Teruel, presidente de CAT



La realización del AAPA Summit también se enmarca en un proceso sostenido de vinculación internacional. Todos los años miembros de la Comisión Directiva y asociados de AAPA participaron de la IAAPA Expo en Orlando, Florida, el principal encuentro global de la industria de parques, atracciones y entretenimiento experiencial. La presencia sostenida de la asociación en este ámbito permite mantener un vínculo directo con las principales tendencias, innovaciones y actores internacionales del sector, y trasladar esa mirada al desarrollo de la industria en Argentina y la región.





“Los parques y centros de entretenimiento son parte fundamental de la cadena turística porque generan experiencias, movimiento económico y oportunidades de desarrollo en cada destino. Espacios como el AAPA Summit permiten pensar el futuro de una industria que evoluciona junto a las nuevas demandas de los viajeros y que tiene un enorme potencial de crecimiento en la Argentina y la región. Donde hay un parque de atracciones hay una oportunidad para los agentes de viajes y en ese camino trabajamos juntos con AAPA ”, señaló Andrés Deyá, Presidente de Faevyt.

La edición 2026 da continuidad al primer AAPA Summit, realizado en Buenos Aires en mayo de 2025, que reunió a más de 300 asistentes y convocó a profesionales del entretenimiento, el turismo y los parques de diversiones de la región.

Con esta nueva edición, AAPA consolida el Summit como un ámbito de encuentro, actualización y construcción colectiva, e invita a empresas, referentes y profesionales del sector a sumarse para pensar juntos el presente y el futuro de una industria que combina entretenimiento, turismo, innovación, experiencia del visitante y desarrollo económico para la Argentina y la región.



Programa:

08:00 Acreditación, desayuno y contactos comerciales.

09:00 Acto Inaugural.

09:30 Panel: Responsabilidad Social en los Parques y Atracciones.

10:15 Coffee break y contactos comerciales.

10:40 Panel: Tendencias en la industria de Parques en América Latina y el Mundo.

11:30 Conferencia: La capacidad de cambiar como ventaja competitiva.

12:15 Almuerzo y contactos comerciales.

13:55 Conferencia: Situación económica actual y perspectivas para la inversión en Parques y Atracciones.

14:45 Conferencia: Marketing Asistido: La evolución de los procesos en la era de la IA.

15:30 Coffee break y contactos comerciales.

15:55 Panel: Nativos Digitales: cómo la Generación Z re imagina los Parques y Atracciones.

16:40 Cierre.

Inscripción y contacto

Las inscripciones pueden realizarse en el siguiente link: https://www.asociaciondeparques.org/summit-argentina-2026/

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590