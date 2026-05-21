La 12º Fiesta de la Torta Argentina, tendrá tres jornadas colmadas de música, tradición, gastronomía y propuestas para toda l

Dolores “el primer pueblo patrio”, se prepara para vivir una nueva edición de uno de sus eventos más representativos y convocantes de la provincia de Buenos Aires. La Fiesta no solo celebra la gastronomía y la cultura local, sino que también impulsa el turismo y la economía regional.

21 de Mayo de 2026 09:56hs

Por Ricardo Seronero

Con la Plaza Castelli como epicentro de la celebración, los días 23, 24 y 25 de mayo la fiesta volverá a reunir a miles de visitantes que llegan cada año para disfrutar de la emblemática Torta Argentina, símbolo de la identidad dolorense y una de las expresiones gastronómicas más tradicionales del país.

Como todos los años estará la gran carpa de productoras, donde vecinos y turistas podrán degustar y adquirir la auténtica Torta Argentina, elaborada artesanalmente por cocineras dolorenses.

La clásica torta de veinticinco capas de dulce de leche también estará disponible en versión sin TACC, ampliando las opciones para todos los públicos.

Durante todo el fin de semana habrá espectáculos musicales, danzas folklóricas, feria artesanal y comercial, paseo gastronómico y actividades culturales que convertirán a Dolores en un gran punto de encuentro turístico y recreativo.

Uno de los momentos más esperados será la interpretación del Pericón Nacional, con cientos de bailarinas y bailarines desplegando su talento alrededor de la plaza principal, en una verdadera celebración de nuestras tradiciones.

Nuevamente se presentarán destacados artistas nacionales y regionales, entre ellos Lucas Sugo, Campedrinos y Tambó Tambó, además de la participación de músicos, bailarines y agrupaciones dolorenses.

Como cierre especial, se realizará la elección del Embajador o Embajadora de la Torta Argentina, reconocimiento que distingue a quien logre la mejor elaboración del producto respetando la receta histórica, la técnica y el sabor tradicional.

La Fiesta de la Torta Argentina no solo celebra la gastronomía y la cultura local, sino que también impulsa el turismo y la economía regional. En ese marco, Dolores se presenta como una opción ideal para disfrutar de una escapada de fin de semana largo, combinando tradición, espectáculos, propuestas gastronómicas y todos los atractivos turísticos que ofrece la ciudad, junto al relax y bienestar de las termas.

Con una creciente convocatoria año tras año, la Fiesta de la Torta Argentina continúa consolidándose como un clásico del calendario turístico provincial y nacional, mostrando la hospitalidad dolorense y reafirmando la identidad de una ciudad que ya vive la cuenta regresiva para su gran celebración.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590