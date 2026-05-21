El Índice de Confianza del Consumidor repuntó 1,3%, luego de tres meses de caídas

Aun así, la comparación interanual mostró una caída del 11,8% respecto de mayo de 2025. El valor más alto del índice en este Gobierno fue enero de 2025 (47,38 puntos) y desde entonces acumula una pérdida de 15,28%.

21 de Mayo de 2026 12:49hs

El índice de confianza del consumidor (ICC) registró en mayo un leve repunte mensual de 1,3%, que cortó una racha de tres caídas consecutivas. Aun así, la comparación interanual mostró una caída marcada: el ICC retrocedió 11,8% respecto de mayo de 2025. El informe del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella subraya además que el valor más alto del índice en este gobierno fue enero de 2025 (47,38 puntos) y que desde entonces acumula una pérdida de 15,28%; frente al piso de enero de 2024, por su parte, acumula una mejora de 12,75%.

La mejora mensual se concentró en la Ciudad de Buenos Aires, donde el ICC subió 6,42%. El Gran Buenos Aires y el Interior mostraron avances marginales, de 0,48% y 0,10% respectivamente. Pese a esos movimientos, el Interior sigue ostentando el registro más alto, con 45,39 puntos; CABA se ubicó en 40,54 puntos y el GBA mantuvo el nivel más bajo, con 37,00 puntos.

Por tramos de ingresos hubo comportamientos contrastantes. Los hogares de menores ingresos anotaron la mayor suba mensual, 6,86%, aunque su confianza permanece 12,71% por debajo del nivel de mayo de 2025. En sentido opuesto, los hogares de mayores ingresos vieron una caída mensual de 1,68% y se encuentran 10,36% por debajo del valor interanual.

El documento destaca que la mejora se reflejó sobre todo en la percepción de la situación económica y en las expectativas futuras, mientras que la evaluación de la situación personal mostró un deterioro. Ese patrón sugiere que, aunque aumentó ligeramente el optimismo agregado, persisten dudas sobre el bienestar individual.