Daniel Passerini: "En el Interior, el Pami ha dejado sin cobertura a cientos de miles de jubilados y jubiladas"

"Este año el Gobierno envió tarde y mal las vacunas. En Córdoba han cerrado sanatorios importantes por falta de pago del Pami. Hemos incrementado más de un 30% en lo que va del año la cantidad de atenciones en nuestros centros de salud. En otro horror sanitario, el Gobierno nacional discontinuó el Plan Remediar, que es el abastecimiento de medicamentos en los centros de salud. Nosotros hemos triplicado la producción de medicamentos, producto de esto", enumeró el intendente de Córdoba.

21 de Mayo de 2026 13:35hs

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