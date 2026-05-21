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Causa 'Cuadernos': un testigo admitió que mintió bajo amenazas durante la instrucción de Bonadio

Julio César Silva, encargado del edificio donde vivía Cristina Fernández, negó haber visto a Muñoz, secretario de los Kirchner, con bolsos: "Solía verlo con un portafolio y en alguna ocasión con un bolsito de mano".
21 de Mayo de 2026 12:36hs
Causa 'Cuadernos': un testigo admitió que mintió bajo amenazas durante la instrucción de Bonadio
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Julio César Silva, encargado del edificio donde vivía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se presentó ante el Tribunal Oral 7 y negó una versión que había brindado en la instrucción de la causa conocida como “Cuadernos”. Silva explicó que, durante la etapa de instrucción a cargo del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, firmó una declaración que hoy reconoce como falsa: “Firmé algo que no era cierto. Yo no dije que iba con bolsos y valijas”. Esa rectificación llega en el marco del juicio oral que hoy revisa pruebas y testimonios que antes se habían presentado ante Bonadio.

El testigo relató además un episodio ocurrido en 2018, cuando fue a declarar al juzgado de Bonadio, que lo hizo sentir intimidado. Según dijo, le pidieron que “pensara en mis hijas” y que detallara “todo”; ante una pregunta sobre si se sintió amenazado respondió: “Me sentí mal” y confirmó con un “sí” que percibió presión. Silva sostuvo que aquel día se sintió incómodo y que la alusión a sus hijas fue parte de la coacción que a su juicio recibió al prestar declaración en la instrucción.

Silva también reconstruyó el registro del allanamiento al departamento de la calle Juncal, donde vivía la expresidenta, y afirmó haber oído una conversación entre el comisario a cargo del operativo y el entonces juez Bonadio. Contó que el comisario dijo: “Señor Bonadio, el allanamiento se da por terminado, no hay nada”, y que del otro lado del teléfono escuchó los gritos del magistrado: “No. Hasta que no encuentren algo se quedan hasta mañana”. “Yo lo escuché perfectamente. Señor Bonadío, son las seis y treinta, se termina el allanamiento y escuché clarito lo que respondió el juez”, relató.

Sobre la figura de Daniel Muñoz, secretario de los Kirchner, Silva dijo ante el Tribunal que solía verlo con un portafolio y en alguna ocasión con “un bolsito de mano”. Sin embargo, aclaró que aquella declaración durante la instrucción —en la que afirmó haber visto a Muñoz entrar y salir con bolsos— no se correspondía con la realidad: “Cometí un delito y lo acepto, no estaba de acuerdo, firmé algo que no ocurrió”.

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