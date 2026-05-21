Cada vez más gente se lleva la vianda desde la casa al trabajo, por la suba de precios

La combinación de alta inflación y la fuerte dispersión de precios entre distintas zonas del AMBA empuja esa tendencia, que además evidencia la desigualdad en el acceso a opciones gastronómicas según el lugar de residencia y el poder adquisitivo.

21 de Mayo de 2026 12:55hs

El costo de desayunar y almorzar fuera de casa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se volvió una carga relevante para los trabajadores, según un relevamiento de la Universidad Católica Argentina. Según la medición, los precios de combos y menús presentan una amplia dispersión: van desde alrededor de $7.500 hasta superar los $27.900, según la zona y el tipo de oferta. Ese rango implica que, para quienes consumen desayuno y almuerzo fuera, el gasto mensual por persona puede ubicarse en decenas de miles de pesos.

La diferencia de precios entre barrios es notable. En sectores más económicos, como Once o Ramos Mejía, los menús simples se sitúan en torno a $7.500–$8.500; en Adrogué, un combo desayuno puede costar $7.800; en San Cristóbal hay opciones de desayuno por $3.500. En áreas céntricas y con mayor demanda, los menús ejecutivos alcanzan valores cercanos a $21.000 y en casos de opciones más elaboradas trepan hasta $27.900.

Ese cuadro se vuelve más crítico al contrastarlo con los ingresos. La mitad de los asalariados percibe menos de $800.000 mensuales, y un consumo habitual de almuerzos ejecutivos puede resultar incompatible con esos ingresos: llevar adelante desayuno y almuerzo diarios fuera puede transformar el gasto en una suma difícil de sostener para buena parte de la fuerza laboral. Por eso, el informe advierte que el costo de alimentarse fuera pesa de manera directa sobre el presupuesto familiar.

La respuesta de los trabajadores fue cambiar hábitos: cada vez más personas prefieren llevar viandas desde casa para reducir el impacto del comedor externo. La combinación de alta inflación y la fuerte dispersión de precios entre distintas zonas del AMBA empuja esa tendencia, que además evidencia la desigualdad en el acceso a opciones gastronómicas según el lugar de residencia y el poder adquisitivo.