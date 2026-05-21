Álvaro González: "El ajuste tiene un límite, al final tenés que generar más ingresos"

Álvaro González, diputado del PRO: "El ajuste tiene un límite. Primero arranca con motosierra, después llega un bisturí y al final tenés que generar más ingresos. Hoy hay una percepción en la sociedad de que no da más el tema", reflexionó el diputado del PRO. En otro orden, descartó que la eliminación de la zona fría en las tarifas de gas afecte a millones de usuario: "Afecta al 30% que más puede pagar", aseguró. "Creo que Macri hizo sus últimas declaraciones es un poco retomar el liderazgo adentro del PRO. Si lo hizo con la idea de ser mañana candidato, puede ser una opción"

21 de Mayo de 2026 08:30hs

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