Las exportaciones de carne vacuna crecieron 53,95% en valor en el primer trimestre del año

Ese avance se explicó en buena medida por la suba de los precios internacionales. China mantuvo su liderazgo como mercado principal y Estados Unidos registró un fuerte repunte, consolidándose como los principales destinos.

20 de Mayo de 2026 11:50hs

La Dirección Nacional de Producción Ganadera, a través de su Coordinación de Análisis Pecuario y con datos de SENASA e INDEC, informó que las ventas externas de carne vacuna entre enero y marzo crecieron 53,95% en valor, alcanzando los u$s1.028 millones. Ese avance se explicó en buena medida por la suba de los precios internacionales: el valor promedio por tonelada equivalente res con hueso se elevó 31,48%, hasta u$s5.149.

El incremento también se reflejó en el volumen exportado: los embarques totalizaron 199.658 toneladas equivalentes res con hueso, un 17,08% más que en el mismo periodo del año anterior. Marzo mostró además una recuperación significativa en términos mensuales, con un aumento de los envíos del 28,2% y un crecimiento interanual del 45,3%.

El dinamismo del trimestre estuvo concentrado en dos destinos clave. China mantuvo su liderazgo como mercado principal y Estados Unidos registró un fuerte repunte, con envíos que superaron las 20.000 toneladas tras los acuerdos comerciales firmados a comienzos de año; ambos países explicaron alrededor del 79% del aumento mensual y más del 77% del alza interanual.

Según el informe, el alza de las exportaciones obedeció también a un inicio adelantado de la fase expansiva del ciclo exportador, que suele intensificarse desde abril, y a una baja base de comparación con marzo de 2025. Por otra parte, Argentina dispone de un cupo cercano a 700.000 toneladas dentro del esquema de salvaguardas chino y hasta el momento utilizó aproximadamente el 35% de esa asignación.