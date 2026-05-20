Hallan muerta, con múltiples lesiones y parcialmente calcinada, a docente y exconcejal

La exconcejal y docente Margarita Gutiérrez, de 72 años, fue encontrada muerta este martes en su vivienda de Junín, Mendoza. La víctima presentaba múltiples lesiones y parte de su cuerpo estaba calcinado; la fiscalía investiga la posibilidad de un femicidio como hipótesis principal.
El hallazgo se produjo cuando una empleada de limpieza llegó por la mañana y advirtió la puerta de servicio abierta y el portón del jardín sin candado. Personal policial del centro de salud cercano y efectivos que llegaron al lugar ingresaron y localizaron el cuerpo.
Los peritos de la Policía Científica y médicos forenses realizaron las primeras pericias en la casa, donde detectaron desorden y varias ventanas abiertas. Los fiscales señalaron que no faltaban objetos de valor, por lo que evalúan si el escenario fue alterado para simular un robo y entorpecer la investigación.
La Unidad Fiscal Rivadavia?Junín demoró por algunas horas a uno de los hijos de la víctima, quien luego quedó en libertad; fuentes judiciales indicaron que se secuestraron rastros biológicos que serán analizados mediante estudios de ADN para determinar su relación con las personas que estuvieron en la vivienda.