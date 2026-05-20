Hallan muerta, con múltiples lesiones y parcialmente calcinada, a docente y exconcejal

Margarita Gutiérrez vivía en la ciudad cuyana de Junín. Los fiscales señalaron que no faltaban objetos de valor, por lo que evalúan si el escenario fue alterado para simular un robo y entorpecer la investigación.

20 de Mayo de 2026 09:10hs

La exconcejal y docente Margarita Gutiérrez, de 72 años, fue encontrada muerta este martes en su vivienda de Junín, Mendoza. La víctima presentaba múltiples lesiones y parte de su cuerpo estaba calcinado; la fiscalía investiga la posibilidad de un femicidio como hipótesis principal.

El hallazgo se produjo cuando una empleada de limpieza llegó por la mañana y advirtió la puerta de servicio abierta y el portón del jardín sin candado. Personal policial del centro de salud cercano y efectivos que llegaron al lugar ingresaron y localizaron el cuerpo.

Los peritos de la Policía Científica y médicos forenses realizaron las primeras pericias en la casa, donde detectaron desorden y varias ventanas abiertas. Los fiscales señalaron que no faltaban objetos de valor, por lo que evalúan si el escenario fue alterado para simular un robo y entorpecer la investigación.

La Unidad Fiscal Rivadavia?Junín demoró por algunas horas a uno de los hijos de la víctima, quien luego quedó en libertad; fuentes judiciales indicaron que se secuestraron rastros biológicos que serán analizados mediante estudios de ADN para determinar su relación con las personas que estuvieron en la vivienda.