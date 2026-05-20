Francisco Paoltroni: "Que Adorni no presente la declaración jurada es una falta de respeto al presidente, van 70 días"

"Lamento mucho lo de Adorni. Ha tapado mucho la agenda. Si fuera Adorni estaría 3 noches sin dormir y presentaría la declaración jurada. Si no tiene los papeles en orden, el Presidente tendrá que tomar una decisión", consideró el diputado libertario. "Villarruel fue a Formosa felizmente a mostrarse con Insfrán. Lamentable que ceda ante las presiones de Insfrán y de Mayans. Defendí muchísimo a Villarruel hasta que fue a Formosa. ¡Cómo vas a ir a una provincia donde promueven el juicio político al Presidente?", se indignó.

20 de Mayo de 2026 08:30hs

Escuchar