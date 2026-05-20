Adjudicación de la Hidrovía: "Queda una pequeña recta final en la cual vamos a evaluar las propuestas técnicas"

"No hubo ninguna impugnación. Tenemos a las dos empresas más importantes del mundo en dragado compitiendo. Eso, sumando a una baja de casi el 15% en lo que hoy se paga, nos pone en una situación muy optimista. Esta es una licitación a riesgo empresario y sin aval del Estado. Fue un procedimiento trabajado con todos los usuarios que pagan la tarifa y auditado por Naciones Unidas. De ahí salió este pliego", explicó Iñaki Arreceygor, director ejecutivo de la Agencia de Puertos y Navegación.

20 de Mayo de 2026 10:05hs

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