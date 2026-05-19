Mendoza inaugura una nueva ruta internacional a Punta Cana

Con un acto encabezado por funcionarios de Aeropuertos Argentina, Arajet y el gobierno de la provincia de Mendoza, quedó inaugurada la nueva ruta que conecta la capital provincial con la ciudad de Punta Cana. José Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones de Arajet declaró: “Hoy celebramos un paso importante en nuestra expansión regional y en nuestro compromiso de acercar más destinos de manera eficiente y accesible para todos los viajeros. Mendoza representa una ciudad estratégica por su potencial turístico, económico y cultural, y estamos orgullosos de conectar directamente esta importante provincia argentina con Punta Cana y toda nuestra red en las Américas”.

19 de Mayo de 2026 10:46hs

Por Ricardo Seronero

El Aeropuerto Internacional “El Plumerillo” de la ciudad de Mendoza recibió el vuelo inaugural durante la madrugada de este domingo, operado por la línea aérea dominicana,y posiciona a la provincia de Mendoza como un atractivo destino turístico para toda la región, a través del hub en República Dominicana, que permite conectar a la provincia y a todo Cuyo con importantes destinos como Miami, Nueva York, Ciudad de México y Toronto, entre otros.

Este destino se suma a las rutas internacionales con las que la provincia ya cuenta, incluyendo Santiago de Chile, San Pablo, Panamá, Lima y Río de Janeiro, lo que fortalece la economía de la región, dinamizando, además del turismo, el comercio y el empleo local, y posicionando a Mendoza como nodo central de la conectividad federal.

Durante la presentación, Sergio Rinaldo, Gerente General de la región, expresó: "Esta nueva ruta entre Mendoza y Punta Cana es el resultado de un trabajo activo y sostenido en atracción de aerolíneas y desarrollo de rutas. Que Arajet elija Mendoza como su tercer destino en Argentina no es casualidad: refleja el dinamismo de la provincia y el compromiso de Aeropuertos Argentina con la conectividad federal. Con casi 47 millones de pasajeros en 2025 y un crecimiento del 17% en oferta internacional, Argentina lidera en la región — y seguimos empujando para que así sea."

Adicionalmente, José Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones de Arajet declaró: “Hoy celebramos un paso importante en nuestra expansión regional y en nuestro compromiso de acercar más destinos de manera eficiente y accesible para todos los viajeros. Mendoza representa una ciudad estratégica por su potencial turístico, económico y cultural, y estamos orgullosos de conectar directamente esta importante provincia argentina con Punta Cana y toda nuestra red en las Américas”.

Finalmente, Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, señaló que "la nueva ruta mejora la conexión internacional de la provincia, facilitando tanto el turismo receptivo como emisivo, y abriendo oportunidades de negocios." Además, agregó que "junto al Gobernador Cornejo venimos trabajando desde hace más de una década en mejorar la conectividad aérea de la provincia. Gracias a la política de Cielos abiertos del Gobierno Nacional y a las gestiones que viene llevando a cabo Mendoza, hoy podemos decir que está nueva ruta es una realidad."

La ruta contará con tres frecuencias semanales, operadas con aeronaves Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 185 pasajeros, equipados con tecnología de última generación que garantiza frecuencia, confort y eficiencia para el viajero regional.

El crecimiento de Mendoza como destino es acompañado por inversiones de Aeropuertos Argentina en infraestructura, que permitirán incrementar en un 40% la capacidad operativa del aeropuerto. La obra, que en los próximos días será licitada con fecha de inicio en el segundo semestre de este año, prevé una inversión de U$S 10 millones y permitirá que el aeropuerto de Mendoza pueda recibir seis vuelos de forma simultánea: cuatro de cabotaje y dos internacionales.

La terminal del Aeropuerto Internacional de Mendoza pasará de los 13.000 m2 actuales a 14.400 m2. Habrá una intervención en 2100 m2 que serán remodelados y se incorporarán 1400 m2 con el objetivo de modernizar los servicios con la ampliación de la sala de embarque de cabotaje; una nueva puerta de embarque remoto doméstico; nuevos servicios y locales comerciales y de gastronomía; un nuevo núcleo sanitario; la ampliación de la sala de embarque internacional; una nueva puerta de embarque remoto internacional; la ampliación del área de migraciones en arribos y un nuevo edificio de oficinas para organismos.

En la planta alta se llevará a cabo la ampliación de la sala de embarque, mejorando la capacidad en un 30%. También se agregarán nuevos locales comerciales. Este rediseño tiene como objetivo integrar adecuadamente la creciente demanda de pasajeros, ofreciendo espacios más amplios y confortables.

La nueva Sala Vip tendrá mejores visuales hacia el paisaje montañoso exterior, lo que brindará una experiencia de calidad superior a los viajeros. Ante el aumento de la demanda, también se proyecta un nuevo núcleo sanitario para garantizar la comodidad de los usuarios.

Además, se incorporará un núcleo de embarque remoto, sumando una puerta de embarque extra, que permitirá procesar hasta 7 vuelos en simultáneo, mejorando los tiempos de la operación y la experiencia de los pasajeros.

Todos estos trabajos se realizarán sin afectar los vuelos ni la operación.

Durante el 2025, transitaron por el aeropuerto de Mendoza más de 2.6 millones de pasajeros, entre destinos nacionales e internacionales, lo que representó un crecimiento del 14.43% respecto al 2024, mientras que durante el primer cuatrimestre del 2026, este aeropuerto recibió a más de 800 mil pasajeros.

Desde Aeropuertos Argentina celebramos este nuevo servicio y reafirmamos nuestra misión: conectar personas, bienes y culturas con excelencia operativa y compromiso con cada comunidad donde operamos.



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