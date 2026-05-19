La canasta de servicios públicos ya llega a $ 250.000 para una familia tipo

Sucede luego de registrar un alza mensual de 17,5% y un incremento interanual del 50%, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet.

19 de Mayo de 2026 11:21hs

La canasta de servicios públicos para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires sin subsidios llegó en mayo a $249.834, luego de registrar un alza mensual de 17,5% y un incremento interanual del 50%, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet. El documento atribuye la suba a ajustes tarifarios en todos los servicios y al mayor consumo de energía por el inicio del invierno.

El gas natural fue el rubro con la mayor suba, 53,3%, impulsado por la combinación de aumentos en las tarifas y una fuerte demanda: el consumo casi se duplicó entre abril y mayo. La electricidad también mostró un salto notable, 37,8%, por el uso residencial creciente y por incrementos tanto en el cargo fijo como en la parte variable para usuarios sin subsidios.

En agua y transporte las variaciones fueron menos pronunciadas: 5,9% y 3%, respectivamente. En transporte influyó la actualización automática aplicada a las tarifas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires; en el servicio de agua, los aumentos tarifarios se sumaron a un día adicional de facturación y a la aplicación de un nuevo tope mensual del 3%.

El estudio alerta sobre el efecto en los ingresos familiares: en mayo la canasta de servicios representó el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799. Con ese sueldo se podían cubrir 7,5 canastas, cifra inferior a las 8,6 registradas un año atrás, y el informe recuerda que desde diciembre de 2023 la canasta acumuló un aumento mucho mayor que la inflación general.