Juntos en Continental

Félix Lonigro: "El fallo sobre restricciones a expresarse sobre el Chiqui Tapia es un caso claro de censura previa"

"La libertad de expresión no se puede restringir. El fallo dice que, como cualquier otro derecho, es susceptible de ser restringido, pero no la libertad de expresión, que es absoluta", adujo el abogado constitucionalista. El juez Walter Federico Saettone, de Pilar, ordenó la prohibición de contacto y acercamiento de los trabajadores de prensa hacia el presidente de la AFA, y los conminó a abstenerse de difundir datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar del denunciante.
19 de Mayo de 2026 10:35hs
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