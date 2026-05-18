Semana fría en el AMBA, con mínimas de no más de 6 grados

El aire frío y seco predominará, manteniendo la estabilidad atmosférica y escasa nubosidad, con máximas que no superarán los 17 o 18 grados.

18 de Mayo de 2026 10:40hs

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana fría en la región metropolitana, con mínimas que no superarán los 6 °C y máximas que rondarán los 17 °C. El aire frío y seco predominará, manteniendo la estabilidad atmosférica y escasa nubosidad.

El descenso térmico se acentuará de cara al fin de semana largo por el feriado del lunes 25 de mayo. No se prevén lluvias en los próximos días, por lo que las jornadas tenderán a ser mayormente soleadas y con mañanas frías y tardes frescas.

El lunes se espera la temperatura más baja de la semana: cielo despejado, vientos del oeste que rotarán al noroeste y marcas entre 5 y 17 °C. El martes será la jornada más templada, con cielo despejado a ligeramente nublado, vientos rotando del oeste al sudoeste y un rango de 6 a 18 °C.

El miércoles aparecerá algo de nubosidad y vientos del sur, con mínimas de 7 °C y máximas de 16 °C. Hacia el jueves y el viernes se mantendrá el ambiente fresco: jueves mayormente nublado y vientos del sudoeste, viernes parcialmente nublado con vientos cambiando al norte, ambos días con temperaturas aproximadas entre 6 y 15 °C.