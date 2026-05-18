Se presentará el Destino Corrientes en “Visit Argentina Workshop Paraguay”

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la promoción turística regional e internacional, el Destino Corrientes participará del workshop de Paraguay, uno de los encuentros más importantes del sector turístico y comercial de la región. La actividad está prevista para el miércoles 20 de mayo, de 9.30 a 12.30 horas en la sede de la Embajada Argentina (Av. España N°743, Asunción).

18 de Mayo de 2026 12:22hs

Por Ricardo Seronero

En la continuidad de las políticas de promoción y comercialización del Destino Corrientes en mercados nacionales e internacionales que lleva adelante el Gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo, nuestra oferta será parte de este Workshop. El objetivo de esta acción promocional es impulsar el turismo hacia la Argentina y fortalecer las relaciones comerciales con la República del Paraguay.

El evento es coordinado por la Cámara Argentina de Turismo (CAT), en conjunto con el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) - Visit Argentina y la Embajada Argentina en Paraguay. El encuentro incluirá un espacio de rondas de negocios con presentación de la oferta turística de Argentina y networking con operadores turísticos y agencias de viajes con el fin de fortalecer la promoción y la comercialización del país en el mercado de Paraguay.

Se trata de una propuesta interesante y la posibilidad concreta de desarrollo de estrategias comerciales en uno de los mercados que más afluencia de visitantes aporta a nuestra provincia. El Ministerio de Turismo genera este tipo de escenarios exclusivos para que nuestros operadores encuentren el ámbito ideal para la concreción de futuras acciones conjuntas con sus pares del vecino país.



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