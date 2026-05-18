El Gobierno anunció un superávit de 268 mil millones de pesos en abril

En el mes, el pago neto de intereses de la deuda pública con el resto del sector público alcanzó $364.741 millones, lo que moderó el resultado global.
18 de Mayo de 2026 13:29hs
El Gobierno anunció un superávit de 268 mil millones de pesos en abril
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El Sector Público Nacional cerró abril con un superávit primario de $632.844 millones y un superávit financiero de $268.103 millones. En el mes, el pago neto de intereses de la deuda pública con el resto del sector público alcanzó $364.741 millones, lo que moderó el resultado global.

En el acumulado del primer cuatrimestre, los saldos se ubican cerca de 0,5% del PIB en términos primarios y en torno a 0,2% del PIB en términos financieros. Los ingresos totales de abril sumaron $13,4 billones, con un aumento nominal del 29,6% y una caída del 2,1% en términos reales al descontar la inflación.

Los gastos primarios llegaron a $12,7 billones, con un incremento nominal de 34,5% y una suba real del 0,8%; la mayor variación correspondió a los gastos de capital, que totalizaron $420.661 millones y mostraron un avance real del 68% respecto del año anterior. En comparación con abril de 2025, el superávit primario retrocedió 16,5%.

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