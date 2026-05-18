El Distinguished Gentleman’s Ride volvió a San José

La ciudad entrerriana volvió a ser escenario de este gran encuentro internacional que reunió a amantes de las motos clásicas y vintage en una jornada donde el estilo, la camaradería y la solidaridad fueron protagonistas.

18 de Mayo de 2026 12:55hs

Por Ricardo Seronero

En San José, el intendente Gustavo Bastian, se destaca como un líder local comprometido con el desarrollo de su comunidad, como consecuencia vecinos, vecinas y visitantes disfrutaron este domingo de la tradicional caravana, la exposición de vehículos y un espacio pensado para compartir y generar conciencia sobre una causa muy importante.

El evento tuvo como objetivo recaudar fondos y promover la concientización sobre el cáncer de próstata y la salud mental masculina, destacando la importancia de la prevención, el cuidado y el diálogo sobre la salud.

Además, el Área de Salud de la Municipalidad de San José en la provincia de Entre Ríos, acompañó la jornada con un stand informativo y una charla abierta sobre prevención del cáncer de próstata, hipertensión y otros temas vinculados a la salud integral.



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