El Distinguished Gentleman’s Ride volvió a San José

Por Ricardo Seronero
En San José, el intendente Gustavo Bastian, se destaca como un líder local comprometido con el desarrollo de su comunidad, como consecuencia vecinos, vecinas y visitantes disfrutaron este domingo de la tradicional caravana, la exposición de vehículos y un espacio pensado para compartir y generar conciencia sobre una causa muy importante.
El evento tuvo como objetivo recaudar fondos y promover la concientización sobre el cáncer de próstata y la salud mental masculina, destacando la importancia de la prevención, el cuidado y el diálogo sobre la salud.
Además, el Área de Salud de la Municipalidad de San José en la provincia de Entre Ríos, acompañó la jornada con un stand informativo y una charla abierta sobre prevención del cáncer de próstata, hipertensión y otros temas vinculados a la salud integral.
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