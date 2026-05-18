El boleto mínimo de colectivo subió 2%

El calendario oficial prevé además ajustes adicionales del 2%: $728 desde el 15 de junio y $742 desde el 15 de julio.

18 de Mayo de 2026 08:19hs

Ya entró en vigencia un nuevo aumento en las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires. La Secretaría de Transporte aplicó un esquema escalonado que modifica los precios tanto en colectivos de jurisdicción nacional como en trenes, tras semanas de negociación con las empresas del sector.

En los colectivos nacionales, la tarifa mínima para usuarios con SUBE registrada pasó de $700 a $714 y la tarifa social quedó fijada en $321,30. Quienes viajen con la tarjeta sin nominalizar afrontarán un precio mayor, que se ubica en $1.428. El calendario oficial prevé además ajustes adicionales del 2%: $728 desde el 15 de junio y $742 desde el 15 de julio.

El boleto mínimo del ferrocarril también se elevó: de $280 a $330, lo que representa un aumento cercano al 18%. El cronograma de actualizaciones mensuales publicado por la Secretaría establece nuevas subas hasta septiembre, con tarifas de $379 en junio, $428 en julio, $480 en agosto y $528 en septiembre.

Desde el Gobierno se explicó que la revisión tarifaria busca achicar el retraso en los precios y rebajar el monto de los subsidios. La decisión llega luego de semanas de tensión con las empresas, que habían pedido incrementos más marcados por el alza del combustible, la inflación y deudas pendientes con la Secretaría de Transporte.