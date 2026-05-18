El bloqueo en La Paz ya dura 18 días y empiezan a escasear alimentos y medicamentos

"Esto obligó a que el Gobierno haga un operativo llamado 'corredor humanitario' con fuerzas de seguridad y el Ejército y permitió entrar un pequeño convoy. Es un corte inhumano", aseguró Juan Carlos Arana, periodista y analista político de Bolivia, director del portal Postdata. "El primero es que Evo Morales no se bancó el resultado electoral. Tiene por detrás una acusación judicial que podría ponerlo preso por abuso de menores. Los campesinos descontentos piden la renuncia del Presidente", sintetizó.

18 de Mayo de 2026 08:39hs

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